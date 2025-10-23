di Fabrizio Falvo

Il nuovo Ospedale dovrà essere edificato nel capoluogo. Siamo contrari alle proposte di ubicazione dell'edificio che ospiterà il nuovo Nosocomio nei pressi di Arcavacata. Tale posizione nasce dalla principale esigenza di rendere più raggiungibile e fruibile la sanità dell'area urbana e della intera provincia in una zona centrale attraverso due ipotesi:

1) Edificare il nuovo Ospedale nella zona di Vaglio Lise e quindi in una area raggiungibile sia dalla autostrada attraverso la tangenziale esistente che collega sia il nord che il sud della provincia e che collega anche l'area del tirreno, la Sila e i casali intorno alla città;

2) Ristrutturare completamente l'attuale nosocomio, con tutto quello che comporterebbe i termini di infrastrutture per collegamenti veloci quali ad esempio il nuovo svincolo autostradale a sud della città e diversi sottopassi che consentano di evitare il traffico cittadino.

Naturalmente va progettato, a prescindere dalla edificazione dell'Ospedale uno svincolo più largo al posto ove insiste l'attuale svincolo di Cosenza atteso che nelle prime ore del mattino si crea un ingorgo per il traffico di ingresso ,ormai insostenibile.

L'idea di costruire l'edificio del nuovo ospedale accanto alla facoltà di medicina dell'Unical non ci convince proprio a causa della distanza e dei problemi logistici che comporterebbe per gli operatori ,per il personale medico e paramedico ed anche per i ricoverati e i loro familiari con i disagi immaginabili per tutti.

Va trovata una soluzione che unisca la necessità di collegamento con la facoltà di medicina che garantisca la creazione di un nosocomio universitario e la formazione di nuovi medici e di personale sanitario adeguato senza snaturare il rapporto col capoluogo e garantendo il collegamento e una maggiore fruibilità per l'intera popolazione provinciale.

Facciamo quindi un appello alla regione ed ai comuni interessati per evitare inutili campanilismi ed effettuare in tempi brevi una scelta di buon senso.

*Presidente Associazione Cosenza Futura