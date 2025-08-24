Lettere e Opinioni

Social
La lettera

Enzo Aprile al Pd: «Serve unità, Tridico occasione per la Calabria»

In una lettera al segretario provinciale Lettieri, il legale cosentino richiama il partito a un impegno concreto per lavoro, sanità e giovani
Enzo Aprile (avvocato, tesserato Pd Cosenza)
La denuncia

Morte di Serafino Congi, Mario Oliverio: «A che punto è l’indagine della magistratura?» 

L’ex presidente della Regione si rammarica per non essere presente oggi a San Giovanni in Fiore in occasione della presentazione dell’associazione creata in nome del giovane morto qualche mese fa a causa dei soccorsi tardivi: «La vita dei calabresi non vale come quella di un veneto»
redazione
La richiesta

«Intitolare a Padre Fedele l'aula dove fu condannato ingiustamente»

I penalisti cosentini: «Il “Monaco” reo, soltanto, di quel senso di umanità che, più, non ci appartiene»
Camera Penale di Cosenza
Lutto a Cosenza

Padre Fedele, il ricordo di Domenico Maduli: «Un bacio al cielo»

L’editore di LaC ricorda il frate con uno scatto carico di amicizia. «Ogni anno festeggiavamo la consacrazione della Madonnina a Maierato»
Redazione
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
L’intervento

Oliverio attacca Occhiuto: «Con i nuovi treni regionali non c’entra niente...»

L’ex governatore critica il forzista che, dal suo punto di vista, si prende meriti che non ha
Mario Oliverio (già presidente della Regione Calabria)
Il commento

Consorzio Valle Crati, «l'egoismo "pericoloso" di Max Granata»

Nella missiva si fa riferimento al fatto che il presidente non intende convocare l’assemblea e «non concede l'accesso agli atti al Comune di Carolei»
Ruggero Leone
Umanità invisibile

Peter, il mendicante gentile di Corso Mazzini

Da Vienna a Cosenza, da diciotto anni il suo posto è tra le statue del MAB, con due cani e un sorriso. La sua è una storia silenziosa di dignità e gratitudine.
Gaetano La Manna
L’intervento

Il Policlinico universitario a Rende è strategico, facciamolo capire al governo Meloni

Il consiglio regionale che nei prossimi giorni deciderà sulla materia, produca un provvedimento positivo che rappresenti una formale sollecitazione a emettere il decreto istitutivo dell’Aou
Sandro Principe (sindaco di Rende)
Il Policlinico universitario a Rende è strategico, facciamolo capire al governo Meloni
L’opinione

Riforma della giustizia, un atto di coraggio politico del governo Meloni

Un segnale importante in un campo troppo spesso ostaggio di resistenze corporative e ambiguità istituzionali, ha prevalso il buonsenso e ha vinto la democrazia
Orlandino Greco (leader Idm)
Riforma della giustizia, un atto di coraggio politico del governo Meloni
La lettera

Il processo “Reset” e la prova secondo Nicola Gratteri

In una delle ultime dichiarazioni del magistrato mediaticamente più noto d’Italia è spiegata la ragione della necessità della separazione delle carriere

Redazione
Il processo “Reset” e la prova secondo Nicola Gratteri
La lettera

Cavallerizzo, è tempo di riaprire la strada interrotta dalla frana

Vent’anni fa collegava il versante albanese con l’intera area della valle dell’Esaro, ma quell’evento ha finito per separare comunità e storie condivise.

Redazione
Cavallerizzo, è tempo di riaprire la strada interrotta dalla frana
L’intervento

Principe, dopo l’assoluzione avanti con i progetti per la rinascita di Rende

Si conclude finalmente un iter giudiziario lungo e travagliato che ha accertato, "al di là di ogni ragionevole dubbio", la correttezza dell'operato del nostro primo cittadino e, dunque, la sua totale estraneità rispetto alle accuse rivoltegli.

Redazione
Principe, dopo l’assoluzione avanti con i progetti per la rinascita di Rende
Lettere e Opinioni

Cosenza, la legge sull'Azienda ospedaliera universitaria è un azzardo

Ecco perché a mio avviso non ci sono le condizioni per mettere insieme l'Annunziata e la neonata facoltà di Medicina dell'Unical
Cosenza, la legge sull'Azienda ospedaliera universitaria è un azzardo
Lettere e Opinioni

Rende, Rossella Gallo (M5S): “Serve un nuovo accordo per gli affitti calmierati”

Dopo la scadenza dell’accordo del 2019, la capogruppo M5S-Sinistra per Rende chiede al Comune di rinnovarlo e rilancia il diritto alla casa come priorità politica
Rende, Rossella Gallo (M5S): “Serve un nuovo accordo per gli affitti calmierati”
Lettere e Opinioni

L'intervento | Sanità pubblica allo stremo, la Regione spinge verso i privati

Mazzuca (Pd) attacca Occhiuto: “Tagli, liste d’attesa record e medici umiliati. Così si smantella il diritto alla salute”
L'intervento | Sanità pubblica allo stremo, la Regione spinge verso i privati
Lettere e Opinioni

Il Policlinico della discordia campanilistica

La riflessione sul nuovo ospedale di Cosenza dl saggista e premio letterario nazionale Carlo Rinaldo
Il Policlinico della discordia campanilistica
Lettere e Opinioni

«L'Avvocato Armando Veneto è innocente»

La Camera Penale di Cosenza: «È doloroso che la logica della giustizia umana abbia dovuto sottoporre l’Avvocato Veneto, il Maestro di intere generazioni di penalisti italiani, a tre gradi di giudizio per… confermarne l’innocenza»
«L'Avvocato Armando Veneto è innocente»
Lettere e Opinioni

Quei "fratellini d'Italia" che non vogliono il bene di Calopezzati

Il gruppo "Verso un mondo migliore" replica ai militanti di destra che lamentavano una situazione di degrado in cui versa il borgo marino.
Quei \"fratellini d'Italia\" che non vogliono il bene di Calopezzati
Lettere e Opinioni

Benzina carissima e cantieri eterni in autostrada: il paradosso di una Calabria che respinge i turisti

Il racconto di un turista: «Chi arriva in Calabria in auto trova il carburante a 2,259 euro, self-service fuori uso e lavori infiniti sulla A2. Un benvenuto infuocato che trasforma ogni viaggio in una corsa a ostacoli»
Benzina carissima e cantieri eterni in autostrada: il paradosso di una Calabria che respinge i turisti
Lettere e Opinioni

Francesco Capocasale ricorda Pietro Mari: «Ha sempre perseguito il bene comune»

L'ex sindaco di Dipignano traccia il profilo e umano del politico cosentino socialista deceduto qualche settimana fa: «Ha sempre operato con serietà e lungimiranza»
Francesco Capocasale ricorda Pietro Mari: «Ha sempre perseguito il bene comune»
Lettere e Opinioni

Congresso Pd Cosenza, Elio Bozzo: «La candidatura di Lettieri collante tra le diverse anime del partito»

«È bastato un richiamo al rispetto delle regole perché il presidente della commissione provinciale per il tesseramento si dimettesse»
Congresso Pd Cosenza, Elio Bozzo: «La candidatura di Lettieri collante tra le diverse anime del partito»
Lettere e Opinioni

Aiutatemi, a Cetraro sono "prigioniero" in casa

Cardiopatico e costretto a salire e scendere per quattro piani perché l'ascensore è fuori uso, le istituzioni non mi ascoltano
Aiutatemi, a Cetraro sono \"prigioniero\" in casa
Lettere e Opinioni

Marano Marchesato, Vivacqua dopo la crisi: «Dimissioni immotivate. Un atto di vigliaccheria verso i cittadini»

L’ex sindaco accusa: «Scelte condivise fino all’ultimo. Tradito da chi aveva la mia fiducia»
Marano Marchesato, Vivacqua dopo la crisi: «Dimissioni immotivate. Un atto di vigliaccheria verso i cittadini»
Lettere e Opinioni

Decreto sicurezza, Orlandino Greco: «Nelle città sicure si vive meglio»

Il sindaco di Castrolibero commenta positivamente il testo approvato in Senato: «Non possiamo più accettare che chi distrugge il patrimonio pubblico la faccia sempre franca»
Decreto sicurezza, Orlandino Greco: «Nelle città sicure si vive meglio»
