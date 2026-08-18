Figlio di emigranti partiti per la Germania, recentemente è stato eletto alla guida del partito della sinistra tedesca. Al centro del confronto lavoro, questione sociale, casa, clima, antirazzismo e redistribuzione

Un incontro che unisce la dimensione politica europea alle radici calabresi di uno dei nuovi protagonisti della sinistra tedesca. È quello in programma mercoledì 19 agosto alle ore 19 nel centro storico di Cariati, dove una delegazione di Sinistra Italiana-AVS Calabria incontrerà Luigi Pantisano, co-presidente della Linke, il partito della sinistra tedesca.

Pantisano, già deputato di Stoccarda e figlio di emigranti originari di Cariati Marina, è stato recentemente eletto alla più alta carica politica del partito. La sua elezione è stata accolta con soddisfazione dai dirigenti calabresi di Sinistra Italiana, che hanno fatto arrivare le congratulazioni attraverso Giuseppe Liguori di Oriolo, dirigente del partito e militante attivo in Germania.

Da qui è nata la volontà di organizzare un incontro proprio a Cariati, proposta alla quale Pantisano ha aderito. Un appuntamento che assume quindi un significato particolare, mettendo in relazione l'attività politica internazionale del dirigente tedesco con il territorio da cui proviene la sua famiglia.

Il confronto sui temi della sinistra europea

L'incontro sarà anche l'occasione per confrontarsi sui principali temi che caratterizzano il progetto politico della Linke. Sinistra Italiana-AVS Calabria sottolinea in particolare la centralità del lavoro e della questione sociale, insieme alle politiche per gli affitti e il diritto alla casa, alla lotta ai cambiamenti climatici, all'antirazzismo, alla redistribuzione della ricchezza e alla difesa dello Stato sociale.

Temi che, secondo i promotori dell'incontro, delineano un modello di società alternativo alle politiche delle destre tedesche ed europee.

La delegazione calabrese che incontrerà Pantisano sarà composta dal segretario regionale Fernando Pignataro, da Maria Pia Funaro, componente della segreteria regionale, e dal dottor Angelo Broccolo, membro dell'Assemblea nazionale del partito.

L'appuntamento di Cariati rappresenta così non soltanto un momento di confronto politico, ma anche un'occasione dal forte valore simbolico: il ritorno nella terra d'origine della famiglia di Pantisano, oggi impegnato ai vertici della sinistra tedesca, e il dialogo con una realtà politica italiana che guarda con attenzione alle esperienze progressiste maturate in Europa.