«Rivolgiamo i nostri complimenti a Luigi Pantisano, nuovo leader di Die Linke. La sua elezione rappresenta un riconoscimento del suo impegno coerente per i diritti sociali, la giustizia climatica e la partecipazione democratica. La sua famiglia è originaria di Cariati: entrambi i genitori sono emigrati negli anni ’60 in Germania. Luigi ha vissuto parte dell’infanzia proprio a Cariati, dai nonni». Lo affermano in una nota gli attivisti de Le Lampare di Cariati dopo il congresso che ha insignito l’italo-tedesco alla guida del partito di sinistra.

«Come movimento, ricordiamo con gratitudine il sostegno che Luigi ci ha offerto durante l’occupazione del presidio ospedaliero Vittorio Cosentino, quando scelse di essere al nostro fianco in una delle battaglie più difficili per il diritto alla salute nel nostro territorio. A lui – concludono – vanno i nostri auguri di buon lavoro e la nostra vicinanza».