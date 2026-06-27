L’ex sindaco commenta la nuova composizione dell’esecutivo e richiama il quadro delle alleanze politiche nazionali
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L’ingresso in Giunta ad Acri di Angelo Cofone, esponente di Avs, e Salvatore Gracco, di Italia Viva, viene definito da Pino Capalbo un «passaggio politico significativo».
Secondo Capalbo, la nuova composizione dell’esecutivo contribuisce a chiarire ulteriormente il profilo politico della maggioranza e gli equilibri tra le forze che la sostengono.
Capalbo: «La maggioranza assume una fisionomia più definita»
«Da oggi la maggioranza assume una fisionomia ancora più definita», afferma Capalbo, sottolineando come la scelta riproponga anche a livello locale lo schema delle alleanze che caratterizza il panorama politico nazionale.
Per Capalbo si tratta di una scelta legittima, che consente ai cittadini di leggere con maggiore chiarezza identità, programmi e responsabilità delle diverse forze politiche.
«È una scelta legittima, che chiarisce definitivamente gli equilibri politici e consente ai cittadini di valutare con maggiore consapevolezza identità, programmi e responsabilità di ciascuna forza politica», dichiara.
Gli auguri ai nuovi assessori
Nel suo intervento Capalbo rivolge anche gli auguri di buon lavoro ai nuovi componenti della Giunta.
«Ai nuovi assessori rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che il confronto politico debba sempre svolgersi nel rispetto reciproco e con al centro gli interessi della città», afferma.
Un passaggio che richiama la necessità di mantenere il confronto istituzionale dentro un perimetro di correttezza e attenzione verso le esigenze della comunità acrese.
La presenza di Italia Viva
Alla fase politica che accompagna l’ingresso in Giunta di Salvatore Gracco erano presenti anche il segretario provinciale di Italia Viva, Gianmarco Manfrinato, il segretario locale Bruno Pascuzzo e Luigi Catanzariti, indicato come esponente di spicco del partito.