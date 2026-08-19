Appuntamento il 25 agosto alle 22 in Piazza del Popolo. Francesco Occhiuzzi firma la direzione artistica e conduce la serata

Il Premio Vela d’Oro approda il 25 agosto nel centro di Cetraro con una serata dedicata al talento, alla musica e allo spettacolo. L’appuntamento è fissato alle ore 22 in Piazza del Popolo, con Francesco Occhiuzzi, Hoara Borselli e Paolo Vallesi sul palco.

La direzione artistica è affidata allo stesso Occhiuzzi, che curerà e condurrà la manifestazione insieme ai due ospiti. Il programma alternerà momenti musicali, intrattenimento e racconti legati alle esperienze artistiche dei protagonisti.

Paolo Vallesi e Hoara Borselli sul palco

La componente musicale sarà affidata anche alla presenza di Paolo Vallesi, cantautore e interprete conosciuto per un repertorio che ha attraversato diverse generazioni della musica italiana.

Al suo fianco ci sarà Hoara Borselli, con la sua esperienza maturata nel mondo dello spettacolo e della televisione. I due affiancheranno Francesco Occhiuzzi nella conduzione della serata in Piazza del Popolo.

Il Premio Vela d’Oro intende celebrare il talento nelle sue diverse espressioni, intrecciando musica, cultura, creatività e promozione del territorio. Il claim scelto per l’edizione è “Il vento del talento”.

La vela come simbolo dell’identità di Cetraro

Il tema della manifestazione richiama direttamente il rapporto di Cetraro con il mare. La vela diventa la metafora di un percorso guidato dalla passione, dalla determinazione e dalla capacità di trasformare le proprie attitudini in un progetto artistico.

La scelta di Piazza del Popolo punta inoltre a trasformare il centro cittadino in uno spazio aperto alla partecipazione e alla condivisione, inserendo l’evento nel calendario delle iniziative estive cetraresi.

Accanto alla dimensione dello spettacolo, gli organizzatori intendono valorizzare l’identità marinara, il patrimonio culturale e il paesaggio della città attraverso un appuntamento costruito attorno alle esperienze dei suoi protagonisti.

Gli enti che sostengono la manifestazione

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Calabria, dal Comune di Cetraro, dalla Pro Loco di Cetraro e da Parchi Marini Calabria.

Il Premio Vela d’Oro è in programma martedì 25 agosto alle ore 22 in Piazza del Popolo. La comunicazione dell’evento non indica eventuali modalità di prenotazione o acquisto dei biglietti.