Appuntamento domani alle 11. La discussione, che sarà presieduta da Sandro Principe, vedrà la partecipazione di Fabio Liparoti e Federico Jorio, titolari delle deleghe ad Urbanistica e Bilancio

Il sindaco di Rende Sandro Principe unitamente al vice sindaco ed assessore all’Urbanistica Fabio Liparoti e all'assessore al Bilancio Federico Jorio ha convocato per mercoledì 9 settembre alle ore 11 presso la Casa Municipale le associazioni di inquilini e proprietari al fine di favorire accordi equilibrati tra le parti.

L’incontro, che sarà presieduto dal sindaco, assume particolare importanza in quanto consente di affrontare il tema delle locazioni e dell’accesso all’abitazione. Al riguardo si ribadisce che l’amministrazione ha previsto delle premialità per gli interventi edilizi favore dei giovani.