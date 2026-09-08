Il Trebisacce stacca il pass per il secondo turno di Coppa Italia Dilettanti superando per 2-0 il Cassano Sybaris sul proprio terreno di gioco. Con questo successo la formazione giallorossa sale a quota quattro punti nel mini-girone eliminatorio, scavalcando la concorrenza e conquistando una qualificazione meritata che proietta il club verso la prossima sfida ufficiale, dove incrocerà le armi con il Corigliano. Un verdetto maturato al termine di novanta minuti intensi, nei quali la differenza si è vista soprattutto nella ripresa, quando la maggiore brillantezza fisica e la tenuta tattica dei padroni di casa hanno prevalso sulle trame di gioco della compagine biancoazzurra. Soddisfatto per l'esito della contesa e per la progressione nella competizione, il tecnico del Trebisacce, Serafino Malucchi, ha sottolineato l'importanza del risultato per la crescita del gruppo. «Beh, al di là del passaggio del turno, che è sempre un piacere andare avanti anche in Coppa, anche perché fa autostima, fa morale, soprattutto per noi che siamo un gruppo completamente rinnovato. Ripartire da zero non è mai semplice, quindi c'è da lavorare tanto, soprattutto sui meccanismi, sull'intesa, oltre che sulla condizione fisica. La Coppa è servita anche per questo, per prendere un po’ di ritmo anche durante la gara. Siamo contenti e felici di aver superato questo turno. Al di là di tutto penso che vincere aiuta a vincere. Per il morale va benissimo così», ha evidenziato l'allenatore giallorosso al termine della contesa.

Dall'altro lato della barricata, la formazione biancoazzurra ha affrontato la sfida con lo spirito di chi doveva soprattutto affinare gli schemi in vista dell'imminente inizio del campionato di Promozione. L'allenatore del Cassano Sybaris, Diego Burgo, ha analizzato la prestazione dei suoi ponendo l'accento sul lavoro svolto in settimana e sulla tenuta atletica. «Sì, per noi è una partita di prova, una amichevole perché comunque eravamo già fuori, quindi abbiamo provato qualcosina. Abbiamo fatto, penso, un buon primo tempo, poi le energie sono calate. Abbiamo iniziato in ritardo la preparazione, tra la partita di mercoledì e venerdì abbiamo fatto un lavoro pesante quindi poi siamo calati alla distanza, giustamente è venuto fuori Trebisacce che aveva bisogno dei due gol per passare il turno, ci sono riusciti e complimenti a loro», ha dichiarato il mister ospite a fine gara.

Il confronto ha offerto spunti utili a entrambi i quadri tecnici per proseguire il percorso di preparazione. Se per il Cassano Sybaris si conclude la parentesi nella coppa regionale con indicazioni preziose per il debutto in campionato, la compagine giallorossa prosegue l'avventura con rinnovato entusiasmo, proiettandosi già verso la sfida del turno successivo contro il Corigliano.