Il giovane è stato soccorso e stabilizzato sul posto prima di essere trasferito d’urgenza in ospedale

Un ragazzo di 14 anni rimasto è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta in bicicletta. L’incidente si è verificato a Taverna di Montalto Uffugo, e a darne notizia è stata la Gazzetta del Sud.

Per ragioni che devono ancora essere chiarite, il quattordicenne avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine. Tra le ipotesi prese in considerazione, secondo le prime informazioni, potrebbe esserci un improvviso problema meccanico, un ostacolo incontrato lungo il percorso oppure una perdita di aderenza. Saranno gli accertamenti a stabilire con esattezza cosa sia accaduto.

Il giovane è stato soccorso e stabilizzato sul posto prima di essere trasferito d’urgenza in ospedale. Considerata la gravità dei traumi riportati, i sanitari hanno disposto il ricovero in Terapia Intensiva e il ricorso al coma farmacologico, così da poter monitorare costantemente le sue condizioni.

La prognosi resta riservata. Grande apprensione, intanto, tra familiari, amici e comunità locale, in attesa di conoscere l'evoluzione del quadro clinico del ragazzo.