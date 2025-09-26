Il Gruppo Consiliare del Pd, primo firmatario il capogruppo Francesco Alimena, annuncia di aver depositato una mozione da discutere in Consiglio Comunale, per chiedere al Governo di attivarsi per la sicurezza della missione della Global Sumud Flotilla, per Gaza, al fine di consentire la consegna degli aiuti umanitari alla popolazione civile palestinese, soprattutto in considerazione del comunicato della Flottilla attraverso cui fa sapere che, da fonti credibili dei servizi di informazione, pare sia previsto nelle prossime 48 ore un pesante attacco da parte di Israele che potrebbe causare vittime tra gli attivisti.

«La notizia che volontari, civili e parlamentari italiani impegnati in una missione di pace vengano messi a rischio da attacchi in mare – si legge – dovrebbe suscitare indignazione e allarmare. Si chiede pertanto al Governo di accompagnare, difendere e assicurare lo sbarco per consegnare gli aiuti umanitari alla gente di Gaza. L’invito a votare la mozione è rivolto anche alla minoranza per dare un segnale importante di unità e responsabilità, perché di fronte ad una tragedia umanitaria di proporzioni drammatiche non si può restare indifferenti».