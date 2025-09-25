L’operazione è stata eseguita dalla Squadra Mobile. Al momento del nuovo arresto, l’indagato si trovava agli arresti domiciliari

La Squadra Mobile di Cosenza ha eseguito ieri pomeriggio un nuovo arresto nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio di droga sul territorio. Protagonista dell’operazione è Sandro Maestro, già noto alle cronache per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e imputato nel processo Athena. Al momento del blitz, Maestro si trovava agli arresti domiciliari.

Gli agenti hanno rinvenuto 400 grammi di cocaina all’interno di un marsupio nascosto dentro una lavatrice, nel corso di un’accurata attività investigativa. L’uomo, difeso dall’avvocato Antonio Quintieri, è stato tradotto immediatamente in carcere.

Si tratta dell’ennesimo segnale che il fenomeno del traffico di droga, nonostante le inchieste giudiziarie e le misure cautelari, continua a rappresentare un problema concreto per le forze dell’ordine e per la sicurezza della comunità.