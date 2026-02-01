«Le vicende delle ultime settimane hanno generato una preoccupazione reale in tutta la città di Corigliano Rossano. Episodi di violenza e di degrado si sono verificati nelle diverse aree urbane, da Corigliano a Rossano. A Schiavonea questa preoccupazione è oggi più evidente e più sentita, anche per il ruolo che la frazione svolge nella vita sociale ed economica della città. La sicurezza delle persone e la serenità della vita quotidiana non sono temi secondari. Sono diritti». Lo affermano in una nota congiunuta i dirigenti del Partito Democratico Franco Madeo e Pino Le Fosse in riferimento alla manifestazione in programma l’8 febbraio per richiedere maggiore sicurezza.

«La nostra città – evidenziano - conosce da tempo la complessità dei fenomeni migratori e ha saputo affrontarla senza cedere a letture semplicistiche o a luoghi comuni. La presenza di lavoratori migranti ha contribuito negli anni a sostenere e rafforzare l’economia locale, a partire dall’agricoltura ma anche in altri settori, colmando vuoti di manodopera e garantendo continuità a molte attività produttive. Questa convivenza non è stata sempre semplice, ma ha prodotto integrazione, lavoro e valore per il territorio. È una parte importante della nostra storia recente che non va dimenticata proprio nei momenti difficili».

«La manifestazione annunciata per domenica 8 febbraio a Schiavonea - sottolineano - parla già nel suo titolo di sicurezza e inclusione. È un richiamo chiaro e impegnativo. Proprio per questo va vissuta e rappresentata come una mobilitazione civile per la sicurezza di tutti, senza che possa essere letta o strumentalizzata come una manifestazione contro i migranti. La richiesta di sicurezza non può e non deve trasformarsi in contrapposizione tra persone o comunità. Sicurezza e inclusione non si escludono. Chiedere più sicurezza è legittimo. Difendere l’integrazione è necessario».

Per Madeo e Le Fosse «nessuna delle due può vivere senza l’altra». «La sicurezza dei cittadini e il contrasto alla violenza - dicono - non sono un tema che riguarda solo i migranti. Riguardano l’intera comunità e si costruiscono contrastando la criminalità in tutte le sue forme, che nel nostro territorio incide sulla qualità della vita, sull’economia sana e sulla coesione sociale. Per questo servono una presenza costante dello Stato, controlli mirati e un lavoro continuo di prevenzione. Non serve la militarizzazione del territorio, che può dare un segnale immediato ma non risolve le cause dei problemi e rischia di trasmettere un’idea di emergenza permanente. Serve invece un controllo serio, continuativo e proporzionato».

«Allo stesso tempo - proseguono nella loro noto i due esponenti del Partito Democratico -vanno affrontate le radici delle tensioni: precarietà abitativa, affitti irregolari, lavoro nero, marginalità. Ignorarle significa spostare il problema, non risolverlo. In questa fase il ruolo delle istituzioni è decisivo. In primo luogo quello del Comune, chiamato a farsi promotore di un’azione di governo che vada oltre l’emergenza e oltre i limiti delle sole competenze ordinarie, attivando progetti, strumenti e risorse in collaborazione con Prefettura, Regione e Stato. Solo così è possibile garantire sicurezza, integrazione e coesione sociale in modo duraturo».

«Il Partito Democratico di Corigliano Rossano chiede scelte concrete e continuative, non interventi spot – sottolineano ancora -. In particolare: presidio costante del territorio e coordinamento reale tra istituzioni; contrasto strutturale alla criminalità e all’illegalità diffusa; controlli su affitti irregolari e sovraffollamento abitativo; contrasto allo sfruttamento lavorativo; mediazione culturale e coinvolgimento delle comunità straniere responsabili; confronto stabile con cittadini e operatori economici. Servono politiche che durino nel tempo».

Per Madeo e Le Fosse «non misure simboliche e nè risposte di pancia». «Non bisogna dividere la città. Bisogna governare i fenomeni. Corigliano Rossano ha già dimostrato di saper reagire con equilibrio. Può farlo anche oggi. Corigliano Rossano – concludono i due esponenti del PD - può trasformare una fase difficile in un momento di crescita civile. Ci siamo riusciti in passato, possiamo farlo di nuovo. Con realismo, umanità e responsabilità pubblica».