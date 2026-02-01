Domenica 8 febbraio in programma una manifestazione. I democrat, tramite una nota congiunta di Madeo e Le Fosse, mettono in guardia dalle strumentalizzazioni
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
«Le vicende delle ultime settimane hanno generato una preoccupazione reale in tutta la città di Corigliano Rossano. Episodi di violenza e di degrado si sono verificati nelle diverse aree urbane, da Corigliano a Rossano. A Schiavonea questa preoccupazione è oggi più evidente e più sentita, anche per il ruolo che la frazione svolge nella vita sociale ed economica della città. La sicurezza delle persone e la serenità della vita quotidiana non sono temi secondari. Sono diritti». Lo affermano in una nota congiunuta i dirigenti del Partito Democratico Franco Madeo e Pino Le Fosse in riferimento alla manifestazione in programma l’8 febbraio per richiedere maggiore sicurezza.
«La nostra città – evidenziano - conosce da tempo la complessità dei fenomeni migratori e ha saputo affrontarla senza cedere a letture semplicistiche o a luoghi comuni. La presenza di lavoratori migranti ha contribuito negli anni a sostenere e rafforzare l’economia locale, a partire dall’agricoltura ma anche in altri settori, colmando vuoti di manodopera e garantendo continuità a molte attività produttive. Questa convivenza non è stata sempre semplice, ma ha prodotto integrazione, lavoro e valore per il territorio. È una parte importante della nostra storia recente che non va dimenticata proprio nei momenti difficili».
«La manifestazione annunciata per domenica 8 febbraio a Schiavonea - sottolineano - parla già nel suo titolo di sicurezza e inclusione. È un richiamo chiaro e impegnativo. Proprio per questo va vissuta e rappresentata come una mobilitazione civile per la sicurezza di tutti, senza che possa essere letta o strumentalizzata come una manifestazione contro i migranti. La richiesta di sicurezza non può e non deve trasformarsi in contrapposizione tra persone o comunità. Sicurezza e inclusione non si escludono. Chiedere più sicurezza è legittimo. Difendere l’integrazione è necessario».
Per Madeo e Le Fosse «nessuna delle due può vivere senza l’altra». «La sicurezza dei cittadini e il contrasto alla violenza - dicono - non sono un tema che riguarda solo i migranti. Riguardano l’intera comunità e si costruiscono contrastando la criminalità in tutte le sue forme, che nel nostro territorio incide sulla qualità della vita, sull’economia sana e sulla coesione sociale. Per questo servono una presenza costante dello Stato, controlli mirati e un lavoro continuo di prevenzione. Non serve la militarizzazione del territorio, che può dare un segnale immediato ma non risolve le cause dei problemi e rischia di trasmettere un’idea di emergenza permanente. Serve invece un controllo serio, continuativo e proporzionato».
«Allo stesso tempo - proseguono nella loro noto i due esponenti del Partito Democratico -vanno affrontate le radici delle tensioni: precarietà abitativa, affitti irregolari, lavoro nero, marginalità. Ignorarle significa spostare il problema, non risolverlo. In questa fase il ruolo delle istituzioni è decisivo. In primo luogo quello del Comune, chiamato a farsi promotore di un’azione di governo che vada oltre l’emergenza e oltre i limiti delle sole competenze ordinarie, attivando progetti, strumenti e risorse in collaborazione con Prefettura, Regione e Stato. Solo così è possibile garantire sicurezza, integrazione e coesione sociale in modo duraturo».
«Il Partito Democratico di Corigliano Rossano chiede scelte concrete e continuative, non interventi spot – sottolineano ancora -. In particolare: presidio costante del territorio e coordinamento reale tra istituzioni; contrasto strutturale alla criminalità e all’illegalità diffusa; controlli su affitti irregolari e sovraffollamento abitativo; contrasto allo sfruttamento lavorativo; mediazione culturale e coinvolgimento delle comunità straniere responsabili; confronto stabile con cittadini e operatori economici. Servono politiche che durino nel tempo».
Per Madeo e Le Fosse «non misure simboliche e nè risposte di pancia». «Non bisogna dividere la città. Bisogna governare i fenomeni. Corigliano Rossano ha già dimostrato di saper reagire con equilibrio. Può farlo anche oggi. Corigliano Rossano – concludono i due esponenti del PD - può trasformare una fase difficile in un momento di crescita civile. Ci siamo riusciti in passato, possiamo farlo di nuovo. Con realismo, umanità e responsabilità pubblica».