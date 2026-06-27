In data 26 giugno, le testate LaC news24 e Cosenza Channel hanno pubblicato l’articolo dal titolo: “Mandatoriccio, il sindaco Iozzi: la mia vittoria dopo il pareggio. E ora regalo ai giovani le case del centro storico”. In merito ad alcune dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino, relativamente alle operazioni di scrutinio e all’annullamento di alcune schede che ha reso necessario il ricorso al turno di ballottaggio, riceviamo e pubblichiamo la richiesta di RETTIFICA, formulata dal dottor Francesco Pugliese, presidente di seggio della prima sezione del Comune di Mandatoriccio. Per quanto riguarda le suddette dichiarazioni, precisiamo che esse sono state riportate nell’articolo tra virgolette, e quindi non rappresentano una diretta affermazione da parte del giornalista che lo ha redatto. Di seguito il testo della rettifica:

«Sono il Dott. Francesco Pugliese, Presidente di seggio della prima sezione del Comune di Mandatoriccio. In riferimento all’articolo da Lei pubblicato nella giornata odierna, ritengo doveroso fornire alcune precisazioni, al fine di ristabilire una corretta ricostruzione dei fatti e garantire un’informazione aderente alla normativa vigente.

«Per quanto concerne le due schede oggetto di annullamento, è necessario chiarire che tale decisione non è stata assunta da un singolo Presidente, bensì condivisa da due Presidenti di seggio, nel pieno rispetto delle procedure. Inoltre, appare opportuno evidenziare che, in un contesto elettorale caratterizzato dalla presenza di sole due liste, l’indicazione del nominativo di un candidato consigliere rappresenta inequivocabilmente la volontà dell’elettore di esprimere il proprio voto a favore della lista collegata a quel candidato.

Tale interpretazione, fondata sulla logica del sistema elettorale e sulla volontà sostanziale dell’elettore, ha guidato l’operato dei Presidenti coinvolti. Alla luce di quanto sopra, ritengo che le decisioni assunte siano state pienamente corrette, coerenti con la normativa e improntate al rispetto della volontà popolare».