Anna De Gaio è la nuova sindaca di Castrovillari. Nata nella città del Pollino il 29 ottobre 1962, arriva alla guida dell’amministrazione comunale dopo un lungo percorso professionale, sportivo e politico, costruito tra scuola, associazionismo, istituzioni locali e incarichi nel mondo dello sport.

Il suo profilo pubblico si intreccia con una forte esperienza nel campo della formazione e delle scienze motorie. Dopo il diploma di maturità tecnico-commerciale conseguito all’Istituto “Pitagora” di Castrovillari, De Gaio ha ottenuto la laurea Isef in Scienze Motorie nel 1989. Successivamente ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento delle Scienze Motorie e quella per il sostegno agli studenti con disabilità, specializzandosi all’Università della Calabria.

Insegnante di scuola secondaria di primo grado a tempo indeterminato a Castrovillari, ha costruito negli anni un percorso formativo orientato alla didattica inclusiva, alla psicomotricità, alla prevenzione del disagio giovanile, al contrasto al bullismo e al cyberbullismo, alla dislessia e all’utilizzo delle tecnologie multimediali nella scuola.

Accanto alla scuola, c’è il lungo capitolo dello sport. Anna De Gaio è stata per anni una figura di riferimento nel mondo sportivo calabrese, con incarichi nel Coni, nella pallavolo, nell’atletica leggera, nel calcio scolastico, nella pallamano, nella Libertas, nel badminton e nelle attività legate all’inclusione degli studenti con disabilità intellettiva attraverso l’attività motoria.

Nel 2013 ha ricevuto la Stella di Bronzo al merito sportivo del Coni. È stata fiduciaria Coni per l’area del Pollino dal 1992 e, successivamente, fiduciaria Coni per il quadriennio 2017-2020. Nel mondo della pallavolo ha svolto un ruolo particolarmente intenso: arbitro dal 1983 al 2005, arbitro nazionale di Serie B, arbitro nazionale di beach volley, docente regionale e nazionale per arbitri, commissario regionale designante Fipav Calabria e commissario arbitri nazionali beach volley.

Il suo impegno sportivo si è esteso anche all’atletica leggera, come giudice di gara Fidal, istruttrice e allenatrice, oltre che al settore scolastico della Figc, dove ha ricoperto incarichi provinciali e regionali nell’attività scolastica. Un percorso che ha contribuito a definire una parte importante della sua identità pubblica: quella di amministratrice legata ai temi dell’educazione, dello sport, dell’inclusione e della partecipazione.

La carriera politica di Anna De Gaio inizia nei primi anni Duemila. Viene eletta consigliera comunale a Castrovillari nella tornata elettorale del 26 e 27 maggio 2002 nella lista di Alleanza Nazionale, ottenendo 212 preferenze. Poche settimane dopo, il 26 giugno 2002, viene nominata assessore comunale con deleghe alle Politiche giovanili, Sport, Turismo e Tempo libero, coordinamento e sviluppo delle attività associazionistiche e innovazione tecnologica.

Nel 2007 viene rieletta consigliera comunale, sempre a Castrovillari, con 373 preferenze, risultando la prima degli eletti nella lista di Alleanza Nazionale. Il 2 luglio dello stesso anno presiede la prima seduta del Consiglio comunale in qualità di consigliera anziana. Il 5 luglio 2007 viene nominata vicesindaca e assessore con deleghe alla Pubblica istruzione, Diversamente abili, Trasporti, Sport, Edilizia scolastica e sportiva e Pari opportunità, incarico mantenuto fino al gennaio 2011.

Nel 2009 si candida alle elezioni provinciali di Cosenza nella lista Il Popolo della Libertà, ottenendo 1.624 voti e risultando la più votata nel collegio. Nel 2012 viene nuovamente eletta consigliera comunale a Castrovillari con 272 preferenze, prima eletta nella lista del Popolo della Libertà. In quella consiliatura viene nominata componente della Terza Commissione permanente su Igiene, Sanità e Servizi socio-assistenziali e della Quarta Commissione su Pubblica istruzione, Cultura, Formazione professionale, Sport, Turismo e Tempo libero. Dal settembre 2014 al maggio 2015 ricopre anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio comunale.

Nel 2020 torna in Consiglio comunale con Fratelli d’Italia, ottenendo 497 preferenze e risultando ancora una volta la prima degli eletti. Un risultato che conferma il radicamento personale e politico nella città.

Il suo percorso amministrativo comprende anche incarichi regionali. Nel 2010 viene nominata nella Commissione regionale “Progetto Donna” del Consiglio regionale della Calabria. Nel 2012 entra nella Commissione regionale “Sport” come esperta in materia sportiva. Dal 2013 al 2014 è componente del Consiglio di amministrazione delle Terme Sibarite.

Nel profilo di Anna De Gaio, dunque, convivono tre dimensioni: la scuola, lo sport e la politica. La prima le ha dato una lunga esperienza educativa, soprattutto sui temi dell’inclusione e del disagio giovanile. La seconda ne ha costruito la rete associativa e territoriale. La terza l’ha portata, attraverso più consiliature e incarichi amministrativi, fino alla guida del Comune di Castrovillari.