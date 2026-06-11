È stata una mattina carica di emozione nella sala del Consiglio Comunale di Castrovillari, dove Anna De Gaio è stata ufficialmente proclamata prima sindaca della storia della città del Pollino. Un momento storico, che segna una doppia svolta con il cambio di colore politico dell'amministrazione e, per la prima volta, una donna alla guida di Palazzo di Città.

De Gaio ha vinto il ballottaggio del 7 e 8 giugno con il 53,97% delle preferenze, superando il candidato del centrosinistra Ernesto Bello, fermatosi al 46,03%. In termini assoluti, la neo-sindaca ha raccolto 5.850 voti contro i 4.940 dello sfidante, con un distacco finale di 910 preferenze. L'affluenza al ballottaggio si è attestata al 54,35%, in calo rispetto al 61,53% del primo turno, con una flessione di oltre sette punti percentuali. Il risultato conferma il vantaggio già emerso al primo turno, quando De Gaio aveva ottenuto il 43,59% delle preferenze contro il 27,70% di Bello. Al primo turno, Bello aveva superato di misura il terzo candidato, Luca Donadio, fermo al 26,80%.

De Gaio ha guidato una coalizione composta dalle liste "La Castrovillari che Vuoi", "Forza Italia", "Azione Cittadina", "Noi Moderati – Libertà è Democrazia", "Insieme per Castrovillari" e "Fratelli d'Italia", impostando la campagna elettorale sul rapporto diretto con i cittadini. Nel giorno della proclamazione, la neosindaca ha affidato ai social le sue prime parole ufficiali da prima cittadina: «Sono stata ufficialmente proclamata Sindaca di Castrovillari.

Accolgo questo incarico con gratitudine, emozione e un profondo senso di responsabilità verso tutta la nostra comunità. Da oggi inizia un percorso che affronterò con impegno, ascolto e dedizione, insieme alla squadra che mi accompagnerà in questo mandato. Sarò la Sindaca di tutti i castrovillaresi, lavorando ogni giorno per una città più vicina alle persone, inclusiva e capace di guardare al futuro con fiducia. Grazie a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che hanno creduto in me, alla mia coalizione, alla mia famiglia e a mio figlio Luca, che oggi mi è stato accanto in un momento così significativo. Insieme scriveremo una nuova pagina per Castrovillari».

Il nuovo Consiglio Comunale

Con la sindaca De Gaio siederanno in consiglio comunale dieci consiglieri di maggioranza: Pierluigi Abenante, Davide Mirone e Rossella Maltese per Forza Italia, Dario D'Atri e Giovanna D'Ingianna per La Castrovillari che Vuoi, Alessandra Andriello e Giancarlo Lamensa per Fratelli d'Italia, Francesco Dolce per Azione Cittadina, Federica Cama per Noi Moderati e Onofrio Massarotti per Insieme per Castrovillari.

Tra i banchi della minoranza siederanno invece Ernesto Bello in compagnia di Vincenzo Covucci per il Partito Democratico, Rosa Saraceni per i Democratici per Cv, Luca Donadio in compagnia di Melania Spinicci per Onda Civica e Ferdinando Laghi per Solidarietà e Partecipazione. Ma quello che resterà comunque il ricordo “marcante” del risultato finale è il gesto simbolico della serata elettorale quando il candidato sconfitto Ernesto Bello ha raggiunto De Gaio tra la folla dei festeggiamenti e le ha donato un mazzo di fiori, tra gli applausi dei presenti. Se le premesse sono queste, la città del Pollino potrà sognare tempi belli.