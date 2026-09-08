I destini della Costituzione alla luce delle evoluzioni della post-modernità saranno al centro di un dibattito in programma sabato 12 settembre, alle 19, nella Biblioteca Casa Museo Gullo di Macchia, frazione di Casali del Manco.

All'incontro, dal titolo dedicato al futuro della Carta costituzionale oltre "mitologie, catechismi laici e totem del politicamente corretto", parteciperanno il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Pd, Gianluigi Greco, rettore dell'Università della Calabria, e Fausto Orsomarso, senatore di Fratelli d'Italia. Il dibattito sarà coordinato da Antonella Grippo, giornalista e analista politico di LaC. Interverrà inoltre la sindaca di Casali del Manco, Francesca Pisani.

L'iniziativa si propone di affrontare il rapporto tra i principi costituzionali e i cambiamenti sociali, culturali e politici della contemporaneità, mettendo a confronto posizioni politiche e accademiche differenti.