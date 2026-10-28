Chiara Colosimo interviene dopo l’operazione della Dda di Catanzaro che ha portato a 41 arresti nel Cosentino. Nel mirino il presunto patto politico-mafioso: la Commissione chiederà alla Procura di acquisire gli atti

«L'operazione condotta oggi contro la ’ndrangheta nel Cosentino, che ha portato all'arresto di 41 persone e fatto emergere un presunto patto politico-mafioso, rappresenta un importante risultato investigativo della Dda di Catanzaro, del Ros dei Carabinieri e del Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza». Lo scrive la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo su X.

«Tra le persone arrestate - prosegue - figura anche il sindaco di Corigliano-Rossano, protagonista nelle scorse settimane di iniziative pubbliche a sostegno delle proteste degli autotrasportatori e degli agricoltori e impegnato, il giorno precedente all'arresto, a “combattere la 'ndrangheta”».

«La Commissione parlamentare antimafia - conclude Colosimo - chiederà alla Procura competente di acquisire gli atti dell'inchiesta e seguirà con la massima attenzione gli sviluppi delle indagini. Il contrasto alla criminalità organizzata e l'attenzione alle possibili connessioni con il mondo politico restano, per la Commissione che presiedo, una priorità assoluta per la tutela della legalità e delle istituzioni democratiche».