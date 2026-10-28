Nella splendida location del Regal Garden, si è svolta la 29ª charter e il passaggio della campana, del Lions Club Cosenza Castello Svevo. Una serata speciale per il Lions Castello Svevo, dedicata alla condivisione, all’amicizia e alla continuità del servizio.

Un momento simbolico e significativo, che rappresenta non solo il naturale avvicendamento alla guida del Club, ma soprattutto la continuità dell’impegno dei Lions al servizio della comunità e delle persone. Sono stati rivolti apprezzamenti alla presidente outcome Francesca Daniele per l’encomiabile lavoro svolto durante il suo anno sociale ed auguri alla presidente in coming Maria Patrizia Florio, con l’auspicio che possa essere un anno ricco di iniziative, progetti e soddisfazioni, sempre guidato dal motto che contraddistingue il movimento “WE SERVE”.

Presenti alla cerimonia il 2º governatore del distretto 108 YA Felice Raso Costabile, il past Governatore Nicola Clausi, il presidente della IX zona Anna Anselmo, la presidente della 18ª zona Ines Straface, presenti, inoltre, molte altre autorità lionistiche. Durante la cerimonia, è avvenuto l’ingresso di tre nuovi soci che rappresentano autentici esempi di professionalità, competenza e servizio alla comunità: Valeria Iandria, Rosa Suppa, e Carmine Ruffolo