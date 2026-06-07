Primo aggiornamento sull’affluenza nei ballottaggi in programma oggi e domani (urne chiuse alle 15 di lunedì 8 giugno, ndr) nei comuni calabresi di Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio. Alle ore 12 si registra una lieve flessione della partecipazione rispetto al primo turno nei due centri più popolosi, mentre cresce il dato nel comune ionico del Cosentino.

Castrovillari, Anna De Gaio ed Ernesto Bello si giocano la fascia tricolore

A Castrovillari l’affluenza alle ore 12 è stata del 12,54%, contro il 13,61% registrato alla stessa ora del primo turno. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco tra Anna De Gaio, candidata del centrodestra che al primo turno ha ottenuto il 43,59% dei voti, ed Ernesto Bello, candidato sostenuto dal Partito Democratico e dall’area dell’amministrazione uscente, fermatosi al 27,70%.

San Giovanni in Fiore, la sfida delle sfide

A San Giovanni in Fiore l’affluenza alle ore 12 si attesta all’11,54%, in leggero calo rispetto all’11,75% fatto registrare due settimane fa. Il ballottaggio vede contrapposti Marco Ambrogio, candidato del centrodestra che al primo turno aveva sfiorato l’elezione con il 45% dei consensi, e Antonio Barile, sostenuto da una coalizione civica e progressista.

Mandatoriccio, partecipazione in aumento

Segnale opposto a Mandatoriccio, dove l’affluenza delle ore 12 raggiunge il 14,52%, superando l’11,90% rilevato al primo turno. Il comune ionico torna alle urne dopo l’eccezionale esito della prima votazione, conclusa con un perfetto pareggio: 852 voti e il 50% delle preferenze sia per Teresa Maria Villella, candidata della lista Nuova Alba, sia per Cataldo Iozzi, sostenuto da Uniti per Mandatoriccio. Il nuovo sindaco sarà quindi deciso dal secondo turno.