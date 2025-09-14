«È incredibile quanto sta accadendo: in piena campagna elettorale la presidente della Provincia di Cosenza e candidata nella lista “Occhiuto Presidente”, Rosaria Succurro, sta pubblicando bandi di concorso. Una vera e propria infinità». A parlare è la consigliera comunale Bianca Rende, che accusa l’ente provinciale di comportamenti contrari alla trasparenza e alla parità di accesso.

Secondo Rende, il concorso per dirigenti riservato interamente agli interni violerebbe le disposizioni del decreto legislativo 165/2001. «Evidentemente si tratta di manovre elettorali che devono essere fermate – aggiunge – in un ente che presenta un buco di bilancio spaventoso e che ha importato le compagini burocratiche che hanno portato al dissesto il Comune di Cosenza».

La consigliera sottolinea che non si tratta di atti programmati mesi prima, ma di bandi emanati “in piena campagna elettorale” e chiede a Succurro di ritirarli. «Possiamo accettare che la democrazia venga ridotta così? Succurro ritiri i bandi», conclude Rende.