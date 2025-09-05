«Ci sono». Con queste parole semplici e dirette, Giuseppe Giorno, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Cosenza, ha annunciato la sua candidatura al Consiglio regionale della Calabria al fianco del candidato presidente Pasquale Tridico.

Una scelta maturata con determinazione e senso di responsabilità, che Giorno descrive come «un impegno con il cuore e con le idee chiare». L’obiettivo è rappresentare le istanze reali delle comunità calabresi, troppo spesso lasciate senza voce, con una politica «che non giri le spalle, ma che si sporchi le mani».

Il progetto politico

La candidatura di Giorno si inserisce nel progetto di rilancio guidato da Pasquale Tridico, centrato su trasparenza, lavoro, legalità e innovazione. «Camminerò insieme a Tridico perché credo in una Calabria diversa – ha affermato –. Non sarà una strada facile, ma so che non sono solo. Ringrazio fin da ora ogni cittadino che vorrà percorrerla con me».

I temi centrali

La campagna elettorale del coordinatore M5S punterà i riflettori su: il diritto a un lavoro dignitoso, soprattutto per i giovani; una sanità accessibile che non lasci indietro nessuno; la tutela del territorio e dell’ambiente; la lotta contro clientelismo e vecchia politica.

L’impegno personale

Per Giorno, questa candidatura è una promessa fatta alla sua terra: «Un’altra politica non è solo un sogno, ma una possibilità concreta. Una possibilità per cui vale la pena lottare. Impegnarsi».