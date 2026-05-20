La Calabria dell’innovazione guarda all’Europa e sceglie Stoccolma per presentare alcune delle sue realtà imprenditoriali più dinamiche. Dal 19 al 21 maggio 2026 la Regione Calabria è tra i protagonisti della tappa internazionale di SMAU Stoccolma, piattaforma europea dedicata all’incontro tra imprese, startup, investitori e operatori dell’ecosistema tecnologico.

Una presenza che punta a rafforzare il percorso di internazionalizzazione delle imprese calabresi, offrendo a cinque realtà selezionate la possibilità di confrontarsi con uno degli hub più vivaci d’Europa sul fronte dell’innovazione.

Cinque startup calabresi selezionate per SMAU Stoccolma

La partecipazione alla tappa svedese nasce da una sinergia tra il Dipartimento “Lavoro, Imprese e Aree produttive” della Regione Calabria e il circuito SMAU. Attraverso una manifestazione di interesse dedicata, sono state individuate cinque tra le migliori startup e Pmi innovative del territorio.

Le imprese calabresi selezionate sono Intendo, Tod System, KIWI3D, DielTech srl e Dom-ino Labs. Realtà diverse, ma accomunate dalla capacità di sviluppare progetti innovativi e di misurarsi con scenari competitivi sempre più orientati alla tecnologia, alla ricerca e alla crescita sui mercati internazionali.

L’obiettivo: portare l’innovazione calabrese sui mercati europei

La tappa di Stoccolma rappresenta una vetrina strategica per le aziende coinvolte. Nella capitale svedese, considerata uno dei principali poli europei dell’innovazione, le imprese calabresi avranno l’opportunità di incontrare investitori globali, acceleratori d’impresa, grandi aziende e potenziali partner commerciali.

L’iniziativa rientra in una visione più ampia: accompagnare le imprese locali fuori dai confini regionali e nazionali, favorendo relazioni, contatti e occasioni di crescita. Per la Regione Calabria, la presenza a SMAU Stoccolma diventa così uno strumento per valorizzare competenze, idee e progetti nati sul territorio, ma pronti a confrontarsi con mercati più avanzati.

Calabrese: «La Calabria è anche innovazione tecnologica»

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale al Lavoro, Imprese e Aree produttive, Giovanni Calabrese, che ha sottolineato il valore della partecipazione calabrese alla manifestazione internazionale.

«Vogliamo dimostrare che la Calabria non è solo tradizione, ma anche un incubatore di innovazione tecnologica capace di competere sui mercati europei più avanzati. Sostenere queste cinque realtà d’eccellenza significa investire sul futuro economico del nostro territorio, creando connessioni di valore con partner globali e confermando il trend di crescita e attrattività della nostra regione».

Parole che mettono al centro il ruolo delle imprese innovative come leva di sviluppo economico e come occasione per rafforzare l’immagine della Calabria in un contesto europeo ad alta competitività.