Fortunatamente i fendenti non hanno colpito parti vitali. È caccia all’aggressore. Si tratterebbe di un cittadino straniero

Non è in pericolo di vita il pilota di canadair accoltellato nel primo pomeriggio di oggi nel parcheggio dell’aeroporto di Lamezia Terme. Tempestivamente soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino, dove si trova al momento ricoverato.

Il comandante, pilota della Avincis Aviation Italia S.p.A., principale operatore italiano nel settore dei servizi aerei di emergenza e società che gestisce la flotta Canadair del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è stato raggiunto da alcuni fendenti al collo e alla spalla. Le coltellate, fortunatamente, non avrebbero colpito parti vitali.

È caccia all’aggressore

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressore sarebbe arrivato nello scalo a bordo di un’auto e avrebbe assalito il pilota nel parcheggio dell’aeroporto, per poi fuggire immediatamente. Si tratterebbe di un cittadino straniero.

La Polizia di frontiera dell’aeroporto di Lamezia Terme ha avviato le indagini e sta visionando le immagini delle telecamere a circuito chiuso nel tentativo di identificare con certezza il responsabile e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione.

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha seguito con apprensione l’evoluzione delle condizioni del comandante, esprimendo solidarietà e vicinanza al pilota vittima dell’aggressione.