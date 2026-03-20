È cambiata la governance di Sorical a seguito del subentro dei Comuni nella società che gestisce le risorse idriche calabresi. Da un assetto composto dal solo amministratore unico si è passati ad un consiglio d’amministrazione a cinque componenti, in parte espressione dei Comuni e in parte della Regione, che detengono le quote societarie.

Il Consiglio d’amministrazione è composto da tre componenti nominati dai Comuni e due di nomina regionale. La Cittadella ha indicato come componenti del Cda Maurizio Nicolai che ha assunto le funzioni di amministratore delegato. Nicolai è stato dirigente generale alla Cittadella del dipartimento della Programmazione Unica. Sempre di nomina regionale Elisabetta Aiello, candidata alle ultime elezioni regionali nella lista di Forza Italia ma non eletta (è figlia di Piero Aiello).

I tre componenti di nomina dei Comuni sono invece Demetrio Naccari Carlizzi, indicato dal Comune di Reggio Calabria, Cataldo Calabretta indicato dal Comune di Crotone e Giovannella Famularo indicata dal Comune di Lamezia Terme. Naccari Carlizzi ricoprirà l’incarico di presidente del Cda, suo vice sarà invece Cataldo Calabretta.

Il Consiglio d’amministrazione ha una funzione di rappresentanza, tutte le deleghe gestionali sono state conferite all’amministratore delegato.