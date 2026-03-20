Andrea Moretti manda un messaggio chiaro al Cosenza e al suo ambiente. Il difensore rossoblù, arrivato a gennaio dalla Triestina, ha parlato del proprio presente e soprattutto del futuro, lasciando intendere in maniera netta il desiderio di continuare a vestire la maglia dei lupi anche nella prossima stagione. Dichiarazioni importanti, quelle rilasciate dal centrale, così come riportato in un’intervista a La Gazzetta del Sud.

Le parole di Moretti a La Gazzetta del Sud

Il primo passaggio riguarda la volata finale del Cosenza, con la squadra di Buscè ancora in corsa per un piazzamento di prestigio. Moretti non chiude la porta a nulla e ribadisce l’atteggiamento con cui il gruppo sta vivendo questo finale di stagione: «Certo, possiamo ancora giocarcela. Noi non ci precludiamo nulla, affrontiamo una partita alla volta come se si trattasse di una finale. Nelle partite che restano da qui alla conclusione, proveremo a raschiare il massimo possibile, dopodiché tireremo le somme».

Tra i temi affrontati anche la finale d’andata di Coppa Italia Serie C persa dal Latina. Moretti sa bene che servirà una prova diversa al ritorno, ma mostra fiducia nella possibilità di ribaltare la situazione: «È ovvio che ho seguito la gara con molta attenzione. Il Potenza è stato molto bravo, acquisendo un buon vantaggio in vista del ritorno. Il Latina domenica da noi si presenterà con l’intenzione di vendere cara la pelle ma siamo perfettamente consapevoli di ciò. Ci attende un’altra battaglia. D’altronde Buscè ce lo ricorda sempre, chiunque ci affronta, lo fa giocando la partita della vita».

Non manca poi un riferimento al recente ko contro il Casarano, una sconfitta che ha lasciato amarezza ma che non cambia la convinzione del difensore sulle qualità del gruppo rossoblù e sul percorso intrapreso in questi mesi. Il classe 2002, da quando è approdato in Calabria, si è ritagliato spazio e considerazione, mostrando personalità e duttilità in una fase delicata della stagione.

Nel corso dell’intervista, Moretti si è soffermato anche sulla situazione della Triestina, club proprietario del suo cartellino. Le sue parole fanno emergere dispiacere per l’epilogo della stagione degli alabardati: «Non posso nascondere di essere molto amareggiato. Credevo tanto nella possibilità che si raggiungesse la salvezza in estate. Mi dispiace tanto perché parliamo di una squadra importante. Sono sicuro che saprà tornare nelle categorie che merita».

Ma è soprattutto sul proprio destino personale che Moretti ha acceso l’attenzione dei tifosi del Cosenza. Il difensore, infatti, non ha nascosto di trovarsi bene in rossoblù e ha ammesso apertamente la volontà di restare: «Qui mi sono trovato bene fin dal mio arrivo, non l’ho mai negato. Mi farebbe piacere se dovessi rimanere. Di fatto, con la retrocessione della Triestina, sarò libero di accasarmi altrove. Il calciomercato però è imprevedibile, non so cosa mi riserverà il futuro. In questo momento non ci penso».