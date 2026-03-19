Con l’ordinanza n.68 del 19 marzo 2026 la Polizia Locale ridisegna transiti e fermate: divieti su Crati e Busento, rotte alternative per urbani ed extraurbani

Nuove regole per tutti gli autobus a Rende, con l’obiettivo dichiarato di decongestionare i due “colli di bottiglia” cittadini: via Kennedy e via Marconi. Le misure sono contenute nell’Ordinanza del Comandante della Polizia Locale n. 68 del 19 marzo 2026, che ridisegna transiti, fermate e capolinea distinguendo tra linee urbane e linee extraurbane/interregionali, con un pacchetto di divieti e percorsi alternativi pensato soprattutto per l’area di Roges.

Linee urbane: divieti su Crati e Busento, ingresso da Kennedy

Per gli autobus delle linee urbane l’ordinanza introduce un divieto assoluto di transito su via Crati e via Busento. Le corse provenienti da Cosenza verso Rende dovranno utilizzare un percorso alternativo: via Negroni e poi via Panebianco a Cosenza, con ingresso a Rende all’altezza di via Kennedy. La prima fermata utile viene indicata in corrispondenza dell’Ufficio Postale di via Kennedy.

Nel nuovo assetto viene inoltre confermata la realizzazione delle nuove fermate su via Kennedy all’altezza del Parco Robinson, nodo che diventa centrale nella riorganizzazione delle linee urbane.

Extraurbani e interregionali: stop su Genova, Crati e Busento

Più stringenti le regole per le linee extraurbane e interregionali, per le quali è previsto il divieto assoluto di transito su via Genova, via Crati e via Busento. L’ordinanza interviene anche sul fronte fermate: per chi entra in città dalla A2 Cosenza Sud, viene istituito il divieto assoluto di fermata su tutta via G. Marconi in direzione della rotatoria A2, misura che mira a evitare soste e rallentamenti lungo una delle direttrici più congestionate.

Il percorso alternativo per i bus provenienti da Cosenza

Per i pullman extraurbani/interregionali provenienti da Cosenza viene indicato un itinerario alternativo articolato: viale Cosmai, ponte Avv. S. De Luca, via Generale Dalla Chiesa, viale Principe con immissione sulla SP241 dalla rotatoria di via Verdi, quindi prosecuzione su via Volta. All’incrocio con via Nobile e via L. da Vinci sarà possibile svoltare a sinistra su via Leonardo da Vinci.

In termini di fermate, l’ordinanza consiglia soste su viale Principe in corrispondenza di IperCoop, Lidl e Istituto scolastico “Cosentini”. Indicato anche un capolinea consigliato: via Da Vinci, in corrispondenza del Parco Giorcelli, area già dotata di golfo di fermata. Da qui i mezzi dovranno poi proseguire su via Marconi per raggiungere lo svincolo A2, l’Unical o altre destinazioni.

Chi entra da via Marconi: obbligo di svolta e anello interno

Per i bus extraurbani che entrano a Rende dalla A2 attraverso via Marconi, l’ordinanza prevede l’obbligo di svolta a destra su via Louise Braille. Le fermate sono previste sul lato destro della marcia, prima del distributore Q8, dove è annunciata la realizzazione di un golfo di fermata.

Una volta dentro la città, il percorso prosegue verso via Parigi; arrivati alla rotatoria con via Bilotti, è previsto il ritorno su via Parigi in direzione via Rossini e poi una fermata di fronte l’incrocio con via Cimarosa – Banca Credem, quindi immissione su via Toscanini e prosecuzione per via Castellani.

Rientro verso Sud: viale Principe e asse Dalla Chiesa–Cosmai

Per il rientro in direzione Sud, l’ordinanza indica l’itinerario: dalla rotatoria tra via Verdi e via Paganini immissione su viale Principe (con fermate presso Lidl, IperCoop e Istituto Cosentini), quindi prosecuzione su via Generale Dalla Chiesa, ponte Avv. S. De Luca e viale Sergio Cosmai.