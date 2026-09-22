Sono complessivamente 34 i progetti ammessi al bando che ha come obiettivo principale la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Gli enti dovranno garantire la manutenzione degli impianti che saranno installati

Con l’odierna seduta di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano, si è conclusa la serie di incontri dedicati ai nuovi progetti di videosorveglianza presentati da Comuni della provincia per accedere ai finanziamenti stanziati dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero delle Finanze. Si tratta di 19 nuovi progetti che si aggiungono a ulteriori 15 già esaminati in precedenza e riproposti per la partecipazione al nuovo bando. Dal momento che il decreto interministeriale di stanziamento fissa i requisiti di ammissibilità delle istanze stabilendo, in particolare, che possono accedere all’erogazione del contributo i Comuni che, nell’ambito dei “patti”, abbiano individuato l’installazione di sistemi di videosorveglianza come prioritario obiettivo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’approvazione dei nuovi progetti da parte del Consesso ha visto anche la sottoscrizione dell’atto pattizio a ciò finalizzato.

Detta approvazione ha riguardato anche gli aspetti tecnici degli elaborati presentati, grazie alla supervisione della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato, che ha partecipato agli incontri illustrando le caratteristiche dei sistemi proposti. A garanzia di una durevole funzionalità dei sistemi medesimi, i Comuni interessati hanno anche garantito o si sono impegnati a garantire la disponibilità delle somme per assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche una volta realizzati.

L’elenco dei comuni in provincia di Cosenza

Più precisamente, i Comuni partecipanti al bando sono: 1) Acquappesa; 2) Aiello Calabro; 3) Belsito; 4) Belvedere Marittimo; 5) Buonvicino; 6) Caloveto; 7) Campana; 8) Cariati; 9) Cassano all'Ionio; 10) Castiglione Cosentino; 11) Castrolibero; 12) Castroregio; 13) Cetraro; 14) Corigliano-Rossano; 15) Crosia; 16) Dipignano; 17) Falconara Albanese; 18) Francavilla Marittima; 19) Luzzi; 20) Montalto Uffugo; 21) Montegiordano; 22) Paola; 23) Pedivigliano; 24) Roggiano Gravina; 25) Rovito; 26) San Fili; 27) San Pietro in Guarano; 28) Sangineto; 29) Santa Domenica Talao; 30) Santa Maria del Cedro; 31) Tarsia; 32) Tortora; 33) Villapiana; 34) Zumpano.

La presentazione e conseguente approvazione dei progetti in questione – ha commentato il Prefetto – sono un’ulteriore testimonianza dell’impegno corale e costante al fine di garantire un controllo sempre più efficace del territorio provinciale.