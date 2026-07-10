Ieri il sindaco Francesco Serra ha firmato l’adesione alla società interamente pubblica responsabile del Servizio Idrico Integrato in Calabria

Il Comune di Castrolibero è entrato ufficialmente nella compagine societaria di Sorical S.p.A., la società interamente pubblica responsabile del Servizio Idrico Integrato in Calabria. Con questa adesione, Castrolibero si aggiunge ad altri centi locali che hanno formalizzato l’ingresso. Insieme al Municipio amministrato dal sindaco Francesco Serra, lo hanno fatto ieri anche Catanzaro, Roccella Jonica, Cirò Marina, Carolei, Casabona, San Basile e San Nicola dell’Alto.

Gli atti di cessione delle quote societarie sono stati sottoscritti ieri mattina dai sindaci dei Comuni interessati insieme all’amministratore delegato Maurizio Nicolai, alla presenza del presidente del Consiglio di Amministrazione Demetrio Naccari Carlizzi e delle consigliere di amministrazione Elisabetta Aiello e Giovanella Famularo, a testimonianza dell’impegno condiviso nel rafforzare il percorso di consolidamento della società.

L’ingresso dei comuni calabresi nella società risponde all’esigenza di una governance più diretta e partecipata. Attraverso la partecipazione azionaria, gli enti locali intenderebbero esercitare un controllo più stretto sulle scelte operative e strategiche che riguardano la gestione dell’acqua, garantendo maggiore vicinanza alle necessità dei territori e una maggiore responsabilità condivisa nella tutela di una risorsa essenziale.

«L’ingresso dei Comuni nella compagine societaria di Sorical rappresenta un passaggio di straordinario rilievo istituzionale e segna il compimento di un percorso previsto dalla normativa regionale», dichiara l’amministratore delegato Maurizio Nicolai. «Sorical si rafforza come società interamente pubblica, patrimonio condiviso dell’intero sistema delle autonomie locali calabresi. L’ingresso degli enti locali nella compagine sociale consolida un modello fondato sulla collaborazione istituzionale e sulla responsabilità condivisa, ponendo le basi per una gestione del servizio idrico sempre più efficiente, trasparente e orientata ai bisogni delle comunità calabresi».

Il presidente del Consiglio di Amministrazione Demetrio Naccari Carlizzi sottolinea: «La partecipazione dei Comuni alla governance rappresenta un elemento strategico per il consolidamento del gestore unico del servizio idrico integrato. È attraverso una governance realmente condivisa che possiamo affrontare con maggiore efficacia le sfide dei prossimi anni: attuare gli investimenti programmati, accelerare il processo di ammodernamento delle infrastrutture, elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e rafforzare il rapporto di prossimità con i territori. Sorical cresce così come una grande azienda pubblica regionale, costruita insieme ai Comuni e al servizio delle comunità calabresi».