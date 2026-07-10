La Puntocuore Beach Arena di Praia a Mare ha scelto le due protagoniste della finale della Coppa Italia Under 20 Q8 di beach soccer. Le semifinali hanno confermato quanto questa categoria sappia mescolare freschezza, coraggio, istinto e tecnica con una buona dose di tattica.

La 4^ edizione del trofeo se la giocheranno Lenergy Pisa e Napoli venerdì 10 Luglio alle 18.00 in diretta streaming sul canale youtube della Lega Nazionale Dilettanti. Da una parte i neroazzurri, alla ricerca del primo storico titolo, che un anno fa giocarono e persero la finale di Coppa con il Viareggio. Dall’altra i partenopei alla loro prima finale per la coccarda tricolore ma con lo Scudetto 2025 sulle maglie.

Entrambe le squadre, in costante ascesa, hanno dimostrato tanta maturità durante il cammino in Coppa soprattutto nelle semifinali di oggi, tutt’altro che facili con avversari di caratura come Sambenedettese e Lazio. Il club marchigiano e quello capitolino si giocheranno la finale per il 3^/4^ posto alle 11.30. In caso di vittoria sia la Samb che la Lazio firmeranno la loro miglior prestazione in assoluto.

Nel primo pomeriggio di ieri si sono giocate le semifinali per il 5^/8^ posto. L’Ecoris Viareggio ha superato l’Icierre Lamezia per 6-4 in una gara surreale per due squadre che si sono giocate la Coppa del 2024 e lo Scudetto del 2023. L’MG Media Eboli dopo aver perso ai rigori nei Quarti, si è rifatto sempre dal dischetto con il Terracina (8-7).

Venerdì 10 Luglio alle 9.30 la finale per il 7^/8^ posto se la giocheranno l’Icierre Lamezia e il Terracina. Quella per il 5^/6^ posto alle 10.30 vedrà di fronte Ecoris Viareggio e MG Media Eboli. Viareggio e Icierre Lamezia abituate a giocarle e vincerle le finali si devono accontentare delle posizioni di rincalzo. Il Terracina è in linea con la scorsa edizione. L’unica che può sorridere è la squadra di Eboli che comunque vada centrerà il suo miglior risultato di sempre.

Nella mattinata di ieri la finale per l’11^ e 12^ posto l’ha conquistata Vasto che ha vinto 6-3 con la Roma. Wb Catania si è piazzato sul nono gradino battendo per 3-2 Genova.