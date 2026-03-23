Sarà Leonardo Graziadio il candidato sindaco di Solidarietà e Partecipazione alle prossime elezioni amministrative di Castrovillari. La decisione è arrivata al termine di un percorso di confronto interno all’associazione, che ha portato a una scelta unanime da parte dell’assemblea.

Trentasei anni, avvocato, Graziadio è da tempo tra i soci più attivi del movimento e ha costruito il proprio impegno politico e civico partecipando alle principali battaglie portate avanti dall’associazione: dalla difesa della sanità pubblica alla tutela dell’ambiente, fino ai temi del lavoro e dei diritti civili.

La candidatura, spiegano da Solidarietà e Partecipazione, rappresenta la sintesi di un percorso condiviso orientato al bene comune e agli interessi della comunità castrovillarese. Una scelta che arriva in un contesto definito sempre più complesso per la città, dove – secondo l’associazione – è necessario un cambio netto di passo, sia nei metodi che negli obiettivi dell’azione politica.

L’assemblea ha espresso «entusiasmo e determinazione» attorno al nome di Graziadio, interpretando quella che viene descritta come una crescente domanda di partecipazione, serietà e rinnovamento da parte della cittadinanza.

Nel frattempo, Solidarietà e Partecipazione annuncia che proseguirà il confronto con le forze politiche e sociali del territorio che condividano l’obiettivo di rilanciare Castrovillari, un tempo definita “capitale del Pollino”. Un percorso che, viene sottolineato, dovrà basarsi su contenuti, coerenza e credibilità, escludendo chi – secondo l’associazione – ha contribuito al declino della città.