La località silana ospiterà le rappresentative Under 17, Under 18, Under 20, Under 22 e il Gruppo Giochi del Mediterraneo. Il 5 giugno la presentazione ufficiale con dirigenti federali, tecnici e grandi protagonisti della storia del volley italiano

Sarà Camigliatello Silano il punto di riferimento della pallavolo giovanile maschile italiana per l'estate 2026. Giovedì 5 giugno, presso il Palazzetto dello Sport "Giordanello", si terrà la presentazione ufficiale delle Nazionali Giovanili Maschili che comprende le rappresentative del Gruppo Giochi del Mediterraneo, Under 22, Under 20, Under 18 e Under 17.

L'evento segnerà l'inizio di una serie di raduni e collegiali che le selezioni azzurre svolgeranno nella località silana in preparazione ai prossimi appuntamenti europei e internazionali, confermando ancora una volta la centralità del territorio calabrese nei programmi della Federazione Italiana Pallavolo.

Alla cerimonia interverranno le massime autorità istituzionali e sportive. In rappresentanza della Fipav nazionale saranno presenti il vice presidente Massimo Sala, i consiglieri federali Giusy Piredda e Marco Mari, Matteo Piano, ex azzurro e oggi punto di riferimento della comunicazione federale, oltre a Franco Bertoli e Claudio Galli, già protagonisti della storia della pallavolo italiana e attualmente impegnati nelle attività formative della Federazione.

L'appuntamento del 5 giugno aprirà anche un fine settimana dedicato alla formazione e alla crescita culturale del movimento pallavolistico. Sabato 6 giugno Matteo Piano sarà il relatore del convegno dedicato alla comunicazione digitale dell'atleta, un tema di grande attualità che riguarda la gestione dell'immagine personale, la presenza sui social media e il rapporto tra sport e comunicazione.

Domenica 7 giugno l'avvocato Marilena Petronelli approfondirà gli aspetti psicologici legati alla pratica sportiva, con particolare attenzione ai temi del Safeguarding e della tutela degli atleti. A seguire, Franco Bertoli e Claudio Galli guideranno un momento di confronto dedicato all'identità, al senso di appartenenza e ai valori che caratterizzano il percorso di crescita degli sportivi.

L'iniziativa, promossa nell'ambito della collaborazione tra la Federazione italiana pallavolo e il territorio silano, rappresenta un'importante occasione di promozione sportiva e di valorizzazione della Calabria, chiamata ad accogliere alcuni dei migliori talenti del panorama pallavolistico nazionale.

Per il Comitato regionale Fipav Calabria e per il Comitato territoriale Fipav Cosenza si tratta di un appuntamento di particolare prestigio, capace di coniugare attività sportiva di alto livello, formazione e promozione dei valori educativi dello sport, in un contesto che vedrà protagonisti i futuri azzurri della pallavolo italiana.