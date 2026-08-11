Graziadio, Tinto, Trecroci e De Paola si dicono sorpresi dalla creazione del nuovo gruppo Pd Cosenza e attaccano il presidente del Consiglio

«È con grande stupore che abbiamo appreso della creazione di un nuovo gruppo da parte di quattro consiglieri eletti nel Pd. A lasciarci ancora più perplessi sono le motivazioni, palesemente pretestuose e subito smentite dalle dichiarazioni successive: dietro la scissione non ci sono nobili motivazioni politiche ma solo la brama di un assessorato». È quanto si legge in un comunicato congiunto a firma dei consiglieri del partito democratico di Palazzo dei Bruzi Francesco Graziadio, Concetta De Paola, Gianfranco Tinto e Aldo Trecroci.

«Resta da chiarire la posizione del presidente del consiglio comunale Giuseppe Mazzuca che, in questa delicata fase politica preelettorale, sveste i panni di uomo delle istituzioni, di figura di garanzia super partes, per indossare quelli di spericolato sostenitore della linea politica del circolo del Pd di Cosenza, fortemente in contrasto con la linea politica dell’amministrazione comunale da quando è stato respinto il tentativo di far nominare assessore Francesco Alimena.

È chiaro che, in queste condizioni, non possiamo più sentirci rappresentati da Mazzuca e che il suo ruolo di presidente del consiglio comunale andrebbe rivisto. Noi continueremo a lavorare per l’interesse della città, a sostenere il sindaco Franz Caruso, a difendere i diritti e le ragioni degli ultimi come abbiamo fatto sempre. Infine, lo diciamo fin da adesso, non risponderemo più alle provocazioni di chi si pone al di fuori del gruppo del Pd e della linea politica del Pd», concludono i consiglieri Francesco Graziadio, Concetta De Paola Gianfranco Tinto e Aldo Trecroci.