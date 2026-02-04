Dopo l’ingresso in giunta di Raffaele Fuorivia, con delega ai Project Financing e alla Digitalizzazione, toccherà ad Andrea Golluscio ricoprire la carica di capogruppo del PSI. Il gruppo consiliare, che comprende anche Antonello Costanzo, ha visto assottigliarsi la propria rappresentanza perché il consigliere che prenderà il posto di Fuorivia farà parte del gruppo Franz Caruso Sindaco. Nel 2021, infatti, si candido nella lista direttamente riconducibile al primo cittadino così come Alessandro Rendace che sfrutterà la surroga. Per Golluscio all’orizzonte c’è anche la delega al Patrimonio.

Possibili movimenti anche in seno al Partito Democratico dove di notte in notte cambiano posizionamenti e alleanze interne. Tutto molto fluido, insomma, a testimonianza dell’instabilità che caratterizza ad ogni livello il mondo dei democrat. A Palazzo dei Bruzi, tuttavia, c’è aria di cambiamento. Francesco Alimena potrebbe perdere il ruolo di capogruppo in favore di Assunta Mascaro: sarebbe l’ennesima ritorsione interna. In questo caso ne farebbe le spese l’esponente di punta del circolo cittadino “Marica Zuccarelli”.