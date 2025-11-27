Venti nuove figure a Palazzo dei Bruzi tra istruttori amministrativi, contabili tecnici e funzionari amministrativi. Professionisti del settore, ma anche parenti stretti e amici “di”.

Da 48 ore non si parla d’altro che delle nuove graduatorie al Comune di Cosenza, con l’opposizione che sui social rimarca con ilarità la pubblicazione di Palazzo dei Bruzi relativa ai recenti concorsi. Tutto legittimo e regolare, giusto evidenziarlo preliminarmente a scanso di equivoci: i vincitori avevano i requisiti richiesti ed hanno superato le prove previste.

Che poi tra questi compaiano identikit riconducibili ad aree di partiti della maggioranza, magari sarà una casualità. Come sarà una casualità la presenza di validissimi professionisti del settore, ma anche di parenti stretti e amici “di”.

Altra cosa da chiarire prima di passare in rassegna i nomi presenti nelle graduatorie della discordia è la tempistica. Il concorso è stato pubblicato mesi fa, così come le prove (orali e scritte) si sono consumate ben prima dell’ormai arcinota defenestrazione, tutta in chiave socialista, a Palazzo dei Bruzi.

I nomi presenti nelle graduatorie del Comune di Cosenza



I vincitori della selezione bandita per l’assunzione di cinque unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale al 50% e indeterminato di “Istruttore amministrativo” da impiegare presso il Comune di Cosenza sono:

Raffaella Stranges

Alexandra Todini

Giuseppe De Caro

Maria Longo

Assunta Porco

Giuseppe Mirabelli

I vincitori della selezione bandita per l’assunzione di quattro unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale al 50% e indeterminato di “Istruttore contabile” da impiegare presso il Comune di Cosenza sono:

Francesco Scornajenghi

Vincenzo Carlo Mazzuca

Tiziana La Perna

Francesca Cardillo

I vincitori della selezione bandita per l’assunzione di cinque unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale al 66,67% e indeterminato di “Funzionario amministrativo” da impiegare presso il Comune di Cosenza sono:

• Luisa Azzinnari

Antonio Viola

Francesco Zinno

Andrea Sconza

Daniela Ciccarelli

I vincitori della selezione bandita per l’assunzione di quattro unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale al 50% e indeterminato di “Istruttore tecnico” da impiegare presso il Comune di Cosenza sono: