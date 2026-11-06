La gestione dei parcheggi a pagamento e la richiesta di rinviare la chiusura della linea ferroviaria Paola–Castiglione Cosentino arrivano al Consiglio comunale di Cosenza, convocato per mercoledì 11 novembre alle 15.30 nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi. Il presidente Giuseppe Mazzuca ha fissato una seduta con dieci punti all’ordine del giorno, alcuni dei quali rinviati dall’assemblea del 28 ottobre.

Il programma comprende anche una variazione di bilancio, il progetto di una struttura commerciale e ristorativa con servizio drive-thru, il regolamento sull’affidamento familiare dei minori e quattro mozioni. L’eventuale seconda convocazione è prevista per giovedì 12 novembre alle 16.30.

Parcheggi e drive-thru: le proposte tornano in aula

La seduta si aprirà con la proposta di una nuova variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Seguirà l’esame del progetto per realizzare una struttura commerciale e ristorativa con servizio drive-thru nell’ambito del PAU «Casa circondariale».

Tra i punti da discutere figura la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto, presentata su iniziativa privata, per la gestione in concessione delle strisce blu e dei parcheggi in struttura del territorio comunale. Il passaggio riguarda la valutazione della proposta da parte del Consiglio: la convocazione non annuncia un affidamento già deciso.

Tornano inoltre all’attenzione dell’assemblea l’atto di indirizzo alla Giunta sulle procedure per assegnare una struttura comunale all’associazione «Io Noi OdV» e il regolamento per il servizio di affidamento familiare dei minori.

Santomarco, la mozione chiede di rinviare la chiusura ferroviaria

Una delle quattro mozioni presentate al termine della seduta del 28 ottobre riguarda l’interruzione della linea Paola–Castiglione Cosentino per i lavori nella galleria Santomarco.

Il documento, che ha come primo firmatario il consigliere Francesco Alimena, chiede con urgenza di differire la chiusura e garantire i servizi ferroviari durante le festività natalizie. Il Consiglio sarà quindi chiamato a pronunciarsi su una richiesta relativa ai collegamenti tra il Tirreno e l’area urbana cosentina.

Fondi europei e cinque postazioni per la gastronomia locale

La consigliera Alessandra Bresciani è la prima firmataria della mozione dedicata alla politica di coesione europea. Il documento propone di tutelare il ruolo delle Regioni e rafforzare quello dei Comuni nella programmazione e nell’utilizzo dei fondi europei per il periodo 2028-2034.

Un’altra mozione, presentata da Daniela Puzzo e Francesco Gigliotti, riguarda il piano di individuazione dei siti destinati ai chioschi. I due consiglieri chiedono di prevedere cinque postazioni per attività gastronomiche che valorizzino il territorio.

Manifestazioni e sicurezza, il documento di Fratelli d’Italia

La quarta mozione è stata presentata da Giuseppe d’Ippolito per il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Il documento chiede la condanna degli episodi indicati dai proponenti come violenze e blocchi illegali durante recenti manifestazioni, insieme a un’espressione di solidarietà alle forze dell’ordine.

La proposta comprende anche la promozione di iniziative per la sicurezza, la legalità e la convivenza civile. A chiudere l’ordine del giorno saranno le risposte alle interrogazioni rimaste senza trattazione nella precedente seduta.