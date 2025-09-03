L’ex premier sarà a Cosenza e Crotone per appoggiare la candidatura di Pasquale Tridico. Il giorno dopo a Catanzaro conferenza stampa sul programma politico.
PHOTO
Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Cosenza giovedì 5 settembre per aprire ufficialmente il tour calabrese a sostegno della candidatura di Pasquale Tridico alle prossime elezioni regionali.
La città bruzia sarà la prima tappa del viaggio politico che porterà l’ex premier nello stesso giorno anche a Crotone, prima della conferenza stampa fissata per il 6 settembre alle ore 12:00 a Catanzaro, presso l’Hotel Guglielmo, dove Conte presenterà il programma e i punti cardine del progetto politico del Movimento.
La visita a Cosenza assume un valore simbolico e strategico: il leader M5S intende ribadire il sostegno alla campagna di Tridico, puntando su temi cruciali come sviluppo, lavoro, welfare e legalità, in una regione che si prepara a una sfida elettorale determinante.