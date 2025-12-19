Convocazione pomeridiana per l’assemblea civica di Corigliano Rossano, chiamata a riunirsi nella sala consiliare di piazza Santi Anargiri, nel centro storico della città. I lavori prenderanno avvio con l’esame di provvedimenti approvati dall’esecutivo comunale e ora sottoposti alla valutazione dell’aula.

Tra i punti all’attenzione dei consiglieri figurano due atti di natura finanziaria, uno dei quali riguarda l’impiego di risorse pubbliche per iniziative programmate nel periodo festivo. Un tema che ha già generato rilievi critici da parte delle forze di opposizione e che potrebbe tornare al centro del confronto politico.

All’ordine dei lavori anche la verifica annuale delle quote societarie detenute dall’ente alla fine dello scorso anno. Prevista inoltre la discussione sull’interrogazione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Guglielmo Caputo, indirizzata al sindaco Flavio Stasi e all’assessore Mauro Mitidieri, con riferimento alla gestione dell’ufficio legale comunale.

Nel corso del confronto tra i capigruppo è stato inserito un ulteriore argomento relativo alla rimodulazione della commissione permanente dedicata al turismo, conseguente alle dimissioni del consigliere Salvatore Tavernise, che ha lasciato sia la guida sia la composizione dell’organismo. Un passaggio destinato a incidere sugli equilibri interni e a riaprire il dibattito tra maggioranza e minoranza.