In riferimento alle dichiarazioni diffuse dal Sindaco di Corigliano-Rossano in merito ai disservizi idrici registrati nell’area sud della città, Sorical ritiene doveroso fornire una corretta ricostruzione dei fatti, nel rispetto dei cittadini e della verità tecnica degli eventi.

Il disservizio verificatosi nella giornata di ieri non è stato causato da alcun guasto alla condotta Macrocioli, bensì da un improvviso guasto elettromeccanico al Pozzo n.1 del campo pozzi Trionto, principale fonte di approvvigionamento dell’area. Le verifiche tecniche hanno accertato il danneggiamento della pompa sommersa e di componenti del quadro elettrico, circostanza che ha determinato l’arresto dell’impianto.

Non appena ricevuta la segnalazione, Sorical ha attivato le procedure di emergenza, mobilitando il personale reperibile e la ditta specializzata incaricata. Nel corso della notte sono state completate tutte le attività necessarie: recupero della pompa di riserva dal deposito di Trebisacce, estrazione dell’apparecchiatura guasta, sostituzione della pompa, installazione dei nuovi cavi elettrici e ripristino delle componenti danneggiate.

L’impianto è stato rimesso in esercizio alle prime luci dell’alba e già dalle ore 6.00 l’acqua raggiungeva regolarmente il serbatoio Matassa, avviando il graduale recupero del servizio.

È opportuno precisare che, durante il fermo del Pozzo n.1, il Pozzo n.2 è rimasto costantemente in funzione, consentendo di garantire comunque l’alimentazione delle contrade sud della città. I disagi registrati sono stati determinati dalla riduzione temporanea delle portate disponibili e non dall’interruzione totale dell’approvvigionamento.

Per quanto riguarda la perdita individuata successivamente in località Contrada Amica, essa è stata rilevata durante i controlli eseguiti dopo il riavvio degli impianti ed è verosimilmente collegata alle variazioni di pressione conseguenti alle operazioni di fermo e riattivazione del sistema. Si tratta di un evento distinto rispetto al guasto che ha originato il disservizio.

Sorical respinge inoltre l’affermazione secondo cui il Comune sarebbe stato informato solo nella serata. La comunicazione ufficiale relativa al guasto e alle attività di ripristino è stata trasmessa all’Amministrazione comunale tramite PEC già nel pomeriggio di ieri, contestualmente all’avvio degli interventi.

Comprendiamo i disagi subiti dai cittadini e condividiamo l’esigenza di migliorare ulteriormente l’affidabilità delle infrastrutture idriche. Proprio per questo Sorical è impegnata quotidianamente in un vasto programma di manutenzione, efficientamento e ammodernamento degli impianti regionali, intervenendo con tempestività ogni volta che si verificano situazioni di emergenza.

La società continuerà a garantire la massima collaborazione istituzionale con il Comune di Corigliano-Rossano, nella convinzione che la gestione di problemi complessi richieda responsabilità, correttezza delle informazioni e spirito di collaborazione, evitando ricostruzioni che non trovano riscontro nei fatti oggettivamente accertati.

Ufficio Stampa Sorical