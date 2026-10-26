Da Cerignola a Torre Annunziata, i rossoblù sono passati avanti quattro volte senza riuscire a vincere. Due sconfitte e due pareggi che pesano sulla classifica

l pareggio contro il Savoia ha portato il Cosenza a quota 6 punti dopo undici giornate di campionato. Un bottino decisamente insufficiente, sul quale incidono anche le difficoltà incontrate dai rossoblù nella gestione delle situazioni di vantaggio. Sono infatti già 10 i punti lasciati per strada dalla squadra di Federico Coppitelli dopo essere riuscita a sbloccare il risultato. Un dato che riguarda quattro delle prime undici partite disputate.

Dal Cerignola al Savoia: quattro vantaggi non sfruttati

Il primo episodio risale addirittura alla giornata inaugurale. Sul campo dell'Audace Cerignola, il Cosenza passa avanti al 25' grazie a McJannet. Il vantaggio dura appena sei minuti, prima del pareggio di Gambale. Nella ripresa i pugliesi completano la rimonta con Sena e Vinciguerra, imponendosi per 3-1. Situazione simile alla quinta giornata, nella trasferta contro il Giugliano. I rossoblù sbloccano la gara con Petrovic al 26', ma vengono raggiunti dal rigore di Varone al 39'. Prima dell'intervallo arriva anche il sorpasso firmato da La Vardera.

Nella ripresa il Cosenza trova il momentaneo 2-2 con Energe, ma finisce per perdere addirittura 5-2, nonostante una lunga fase giocata in superiorità numerica. Alla sesta giornata, contro la Scafatese, la squadra di Coppitelli sembra finalmente nelle condizioni di interrompere il digiuno di vittorie. Clemente segna dopo appena sei minuti, ma il vantaggio non viene incrementato e al 75' Emmausso trova il pareggio direttamente su calcio di punizione.

Finisce 1-1. L'ultimo episodio è quello di Torre Annunziata. Pașcalău porta avanti il Cosenza al 66', ma appena un minuto dopo Nepi firma il pareggio del Savoia. Anche in questo caso i rossoblù non riescono a trasformare il vantaggio in tre punti.

Dieci punti che avrebbero cambiato la classifica

Il bilancio delle quattro partite è particolarmente significativo. Contro Cerignola e Giugliano il Cosenza ha perso dopo essere passato avanti, lasciando per strada sei punti potenziali. Contro Scafatese e Savoia, invece, ha raccolto due pareggi anziché altrettante vittorie, perdendo ulteriori quattro punti rispetto al massimo disponibile. In totale fanno 10 punti non conquistati da situazioni di vantaggio.

Se i rossoblù avessero vinto tutte e quattro queste partite, oggi avrebbero 16 punti anziché 6. Si tratta naturalmente di un calcolo teorico, ma utile a evidenziare uno dei problemi emersi in questo avvio di stagione. Il Cosenza è riuscito in diverse occasioni a costruire le condizioni per ottenere un risultato positivo, senza poi riuscire a conservarlo.