Ancora disagi nell’erogazione idrica a Rossano Scalo e nelle contrade sud di Corigliano-Rossano a causa di un nuovo guasto sulla rete Sorical.

Il problema si è verificato nella mattinata di sabato 24 ottobre e ha interessato uno degli impianti di sollevamento del Trionto che alimentano la condotta Macrocioli, infrastruttura dalla quale viene rifornito anche il serbatoio comunale di Matassa.

Secondo quanto comunicato da Sorical, per risolvere il guasto è stato necessario procedere alla sostituzione dell’impianto. Il Comune riferisce però di essere stato informato soltanto nel pomeriggio, quando i problemi nell’erogazione erano già avvertiti da numerose utenze.

Riparazione conclusa all’alba

Nella mattinata di domenica 25 ottobre, dopo le segnalazioni dei cittadini, il sindaco Flavio Stasi ha nuovamente contattato Sorical per conoscere lo stato degli interventi e i tempi di ripristino.

La società regionale ha comunicato che le operazioni di sostituzione si erano concluse all’alba e che l’acqua avrebbe raggiunto il serbatoio di Matassa nel corso della mattinata, consentendo una ripresa progressiva del servizio nelle zone interessate.

Alla prima criticità se n’è aggiunta però un’altra.

Lungo la stessa condotta Macrocioli è stata infatti individuata una nuova perdita in contrada Amica. Secondo le informazioni fornite da Sorical, il problema non dovrebbe comportare l’interruzione completa della fornitura. L’intervento di riparazione è previsto per lunedì 26 ottobre.

Stasi: «Il colabrodo della Sibaritide colpisce ancora»

Durissimo il commento del sindaco, che torna ad attaccare la gestione della rete.

«Il ripetersi dei guasti sulla medesima infrastruttura che ormai ho ribattezzato “colabrodo della Sibaritide” evidenzia ancora una volta l’insostenibilità di tale situazione», afferma Stasi.

Il primo cittadino sostiene che si tratti di una criticità nota da anni e accusa Sorical di non aver effettuato investimenti sufficienti sulla condotta, nonostante le frequenti interruzioni del servizio.

Stasi estende poi la critica al modello regionale di gestione del servizio idrico, esprimendo forte contrarietà all’ipotesi che Sorical possa assumere anche la gestione delle reti comunali.

«La giunta regionale vuole applicare il “Modello Condotta Macrocioli”, cioè il disastro totale, a tutto il resto della rete idrica», sostiene il sindaco, chiedendo investimenti immediati sull’infrastruttura.

Autobotte per le utenze in difficoltà

Per limitare i disagi, l’Amministrazione comunale ha attivato un servizio di approvvigionamento tramite autobotte.

Il servizio potrà essere richiesto attraverso la Polizia Locale, che raccoglierà le segnalazioni e organizzerà gli interventi nelle aree maggiormente interessate dai problemi di approvvigionamento.