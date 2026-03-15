«Da commissario cittadino di Forza Italia mi chiedo scuole chiuse e Fiera aperta? Ma non passava un ciclone? Qualcosa di poco serio sta accadendo a Cosenza, e non è la prima volta». Lo afferma in una nota Massimo Bozzo, rappresentante degli azzurri in città.

«La protezione civile fissa in arancione l'allerta meteo, i sindaci chiudono le scuole e Cosenza non fa eccezione. Non può fare eccezione. Ma la Fiera resta aperta – evidenzia -. Quindi diciamo ai ragazzi che è pericoloso andare a scuola mentre li mandiamo alla Fiera. Non è un paradosso?».

«Mi rivolgo alla sensibilità del neo assessore al Commercio di Cosenza Sarino Branda al quale chiedo di mettere mano a questa stortura. Sospenda la Fiera e la posticipi al prossimo fine settimana, garantendo ovviamente tutti i supporti agli operatori economici. Sarebbe la soluzione più saggia» conclude nella sua nota stampa.