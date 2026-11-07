Il coordinatore regionale Fulvio Campanaro: «Avrà il compito di costruire la struttura del partito e avviare il dialogo con cittadini, realtà civiche e amministratori locali»

«Prosegue l'opera di radicamento e organizzazione territoriale del movimento Sud Chiama Nord in provincia di Cosenza. Il Coordinatore Regionale del partito, Fulvio Campanaro, ha ufficialmente conferito a Carmine Luca Ponzio l'incarico di Delegato per l’Area Urbana di Cosenza.

Libero professionista e figura da sempre radicata nel tessuto locale, Ponzio porta avanti da anni importanti battaglie per il sociale e a tutela dei diritti delle persone più deboli. Con questo nuovo incarico, Carmine Luca Ponzio avrà il compito di rappresentare il partito e di costituire e coordinare la struttura politica nell'intera area urbana cosentina, promuovendo il dialogo costante con i cittadini, le realtà civiche e gli amministratori locali.

A Carmine Luca Ponzio vanno le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto il Coordinamento Regionale, certi del proficuo contributo che saprà dare alla crescita del nostro progetto politico sul territorio», ha dichiarato il Coordinatore Regionale Fulvio Campanaro»