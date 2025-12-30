Il Consiglio comunale di Cosenza ha approvato questa mattina con 22 voti il Bilancio di previsione per il quale lo scorso 19 dicembre non si era raggiunto il numero minimo per procedere al via libera dell’assise. La minoranza ha scelto di uscire dall’aula, mentre si è astenuta la consigliere Bianca Rende. Il civico consesso ha ratificato anche due variazioni d’urgenza riferite al Bilancio 2025-2027: la prima ratifica riguardava la variazione approvata con deliberazione di Giunta del 5 novembre e l’altra del 28 novembre. Nessuno scossone, pertanto, come anticipato questa mattina.

Decisivo l’incontro svelato dal nostro network tra il sindaco Franz Caruso e il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Partito Democratico. Evidenziando come sia il suo interlocutore diretto, il primo cittadino lo ha ringraziato pubblicamente «per il sostegno incondizionato che ha garantito il PD a tutti i livelli». Parole che così mettono un punto alle fibrillazioni che hanno animato le ultime settimane di Palazzo dei Bruzi e che anticipano le manovre delle prime settimane del 2026.

Caruso incontrerà i partiti e i gruppi consiliari che reggono la sua maggioranza per procedere al rimpasto di giunta. Come noto, dal circolo locale del Pd “Marica Zuccarelli” chiedono un rilancio decisivo dei settori Welfare, Trasporti e Sanità. Chiusa la partita più scontata (quella sul Bilancio) con un applauso dei suoi fedelissimi, si aprirà quella sulla rimodulazione della squadra di governo cittadina.

La dichiarazione congiunta di Caruso e Mazzuca

«L’approvazione del Bilancio di previsione 2025–2027 segna un passaggio decisivo per il Comune di Cosenza e rilancia con determinazione l’azione amministrativa nell’ultimo miglio che ci separa dalla naturale scadenza del mandato. Si tratta di uno strumento fondamentale, costruito per rispondere in maniera concreta alle esigenze della città e per accompagnarne il percorso di crescita e di risanamento». E’ quanto hanno affermato il sindaco Franz Caruso ed il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca, a margine dei lavori del Consiglio Comunale che ha approvato l’importante documento finanziario dell’Ente.

«Il voto unanime dell’intera maggioranza consiliare – hanno proseguito - è un ulteriore motivo di orgoglio e rappresenta un riconoscimento al lavoro serio e ai sacrifici portati avanti in questi quattro anni in cui si è assicurato un impegno costante che ha consentito di risanare progressivamente le casse comunali. Sono stati richiesti ed accordati anticipazioni di liquidità per 26 milioni di euro dal Ministero degli Interni finalizzati al pagamento del dissesto e si sta rispettando il Piano di rientro relativo al disavanzo per 44 milioni di euro, anche questo, ereditato. Nonostante ciò abbiamo investito su Cosenza, recuperando e attraendo finanziamenti che ci hanno fatto porre in essere un’attività capillare che sta cambiando volto alla città».

«La solidità e la compattezza della maggioranza – hanno concluso Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca – hanno garantito che, all’interno del Consiglio Comunale, prevalessero esclusivamente gli interessi della città, tenendo fuori logiche e esigenze estranee al bene comune. Grazie a questo lavoro, oggi Cosenza può guardare al proprio futuro con maggiore fiducia, consapevole di aver intrapreso un percorso di responsabilità, sviluppo e stabilità».