Stamattina il civico consesso dovrebbe approvare il Bilancio e le variazioni all’ordine del giorno. Il primo cittadino ha incontrato alcuni consiglieri e a gennaio discuterà con i partiti per il rimpasto di giunta

Il giorno di Franz Caruso. Questa mattina il Consiglio comunale di Cosenza tornerà a riunirsi con le pratiche di bilancio da approvare dopo le fibrillazioni pre-natalizie che hanno portato il sindaco a lanciare messaggi chiarissimi alla sua maggioranza. Già nel fare gli auguri alla stampa, aveva detto di «non essere ricattabile» e di non avere remore «nello staccare la spina» qualora avesse captato pieno appoggio nella sua azione amministrativa.

In questi giorni ne ha approfittato per incontrare alcuni consiglieri comunali assenti nell’ultima assise e fare con loro il punto della situazione. Da ciò che trapela, avrebbe ottenuto le giuste garanzie e dal pubblico consesso arriverà il semaforo verde sia al punto per il quale mancò il numero legale il 19 dicembre, sia per le variazioni di bilancio.

Il nodo, pertanto, resta il rapporto con il circolo del Partito Democratico “Marica Zuccarelli”, di cui il capogruppo Francesco Alimena è principale esponente. Si chiede un rimpasto di giunta ormai da mesi e la concertazione con i partiti avverrà nella prima parte di gennaio. Caruso ha incontrato anche Nicola Irto, il numero uno del partito regionale. Il senatore, d’accordo col presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca, ha dato mandato ai suoi di votare e di affrontare poi i nodi in seconda battuta nel 2026.

Questo perché, inevitabilmente, i fili che partono da Palazzo dei Bruzi si intrecciano a quelli della Federazione provinciale dei democrat dove il segretario Matteo Lettieri è finito dopo pochi mesi sulla graticola. Dal canto suo il primo cittadino vive, forse dal primo giorno, il gioco delle correnti sulla sua pelle: in parole povere non si sa mai con quale PD parlare e chi è legittimato a fungere da interlocutore. In particolare, su questa vicenda non ha voluto farsi dettare la linea dal Partito Democratico.

Per ciò che concerne il Consiglio comunale l’appuntamento alle ore 9:30. Nutrito l’ordine del giorno con i 19 punti non discussi il 19 dicembre scorso a causa del rinvio della seduta. Il civico consesso sarà chiamato anzitutto a ratificare due variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027: la prima ratifica riguarda la variazione approvata con deliberazione di Giunta del 5 novembre e l’altra del 28 novembre.

Negli altri punti all’ordine del giorno della massima assemblea cittadina figura, inoltre, la discussione sul bilancio di previsione 2025/2027. Inoltre, prevista l’approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione 2026-2027, l’approvazione del Programma triennale delle forniture di acquisti di beni e servizi 2026/2028; la verifica delle quantità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e la determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2026.

Saranno, inoltre, sottoposti all’esame del civico consesso, l’approvazione del programma triennale del Lavori pubblici e l’elenco annuale per il 2026. In calendario, ancora, la conferma, per l'anno 2026, delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU), la conferma delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta comunale di soggiorno per l’anno 2026, la conferma dell’addizionale comunale IRPEF, sempre per il 2026 e l’approvazione del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2025. Il Consiglio comunale sarà chiamato a pronunciarsi anche sulla nota di aggiornamento del DUP 2025/2027.

All’ordine del giorno figurano inoltre: la verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica per l’annualità 2024; l’approvazione, al 31 dicembre 2024, della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti; la discussione sulla gestione del servizio integrato del Decoro Urbano.

Spazio anche ala dichiarazione di pubblico interesse relativa al Progetto di riattivazione e recupero ambientale di una cava di sabbia e inerti sita in c.da Ciavola - Ponte Cardone - Frazione S. Ippolito; la Dichiarazione pubblico interesse della proposta di finanza di progetto a iniziativa privata, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs n.36/2023, per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura siti nel territorio del comune di Cosenza; la rettifica parziale della delibera di Consiglio comunale n. 36 con oggetto le “Procedure di assegnazione di strutture comunali, secondo l’atto di indirizzo della Giunta Comunale” e, infine, l’assegnazione dei locali comunali di Via Giulia all’associazione “Potenziamenti”.