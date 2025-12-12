In aula il bilancio di previsione 2025-2027 e numerosi atti strategici su tributi, lavori pubblici, decoro urbano e patrimonio comunale

Sarà una seduta ricca e articolata quella del Consiglio comunale di Cosenza convocato per venerdì 19 dicembre, alle ore 15.30, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi. A convocare l’assise cittadina è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Mazzuca, con un ordine del giorno particolarmente denso di atti strategici.

Punto centrale della seduta sarà l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, documento cardine della programmazione finanziaria dell’ente. In agenda figurano anche la ratifica delle variazioni d’urgenza al bilancio, approvate con deliberazioni di Giunta comunale n. 172 del 5 novembre 2025 e n. 197 del 28 novembre 2025.

Tra i temi di maggiore rilievo, il Consiglio sarà chiamato ad approvare il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione 2026-2027, oltre al Programma triennale delle forniture e degli acquisti di beni e servizi 2026-2028. Prevista anche la verifica delle quantità di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie, con la conseguente determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2026.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla programmazione infrastrutturale, con l’esame e l’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale per il 2026. Sul fronte tributario, il civico consesso discuterà la conferma delle aliquote IMU per il 2026, la conferma dell’imposta di soggiorno e dell’addizionale comunale IRPEF, oltre all’approvazione del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2025.

All’ordine del giorno anche la nota di aggiornamento del DUP 2025-2027, la verifica periodica della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica per l’annualità 2024 e la ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2024, integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti dell’ente.

Non mancano, infine, temi di carattere gestionale e urbanistico. In aula arriveranno la discussione sulla gestione del servizio integrato del decoro urbano, la dichiarazione di pubblico interesse per il progetto di riattivazione e recupero ambientale di una cava di sabbia e inerti in contrada Ciavola – Ponte Cardone, frazione Sant’Ippolito, e la proposta di finanza di progetto per la gestione in concessione delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) e dei parcheggi in struttura sul territorio comunale.

Tra gli ultimi punti figurano la rettifica parziale della delibera consiliare n. 36 sulle procedure di assegnazione delle strutture comunali e l’assegnazione dei locali comunali di via Giulia all’associazione “Potenziamenti”.

L’eventuale seconda convocazione del Consiglio comunale è fissata per le ore 16.30 di sabato 20 dicembre, qualora la seduta di venerdì non dovesse raggiungere il numero legale.