«Negli ultimi giorni si stanno registrando disagi per numerosi cittadini in merito al pagamento delle sanzioni amministrative della Polizia Municipale. A causa di un problema tecnico legato al nodo dei pagamenti, infatti, al momento non risulta possibile effettuare il pagamento delle multe attraverso i consueti canali». Lo fanno presente i consiglieri comunali di minoranza Francesco Caruso, Francesco Cito, Alfredo Dodaro, Giuseppe D’Ippolito, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Francesco Spadafora, Michelangelo Spataro e Antonio Ruffolo.

«Riteniamo grave che, a fronte di tale criticità, si registri il silenzio dell’Amministrazione, senza alcuna comunicazione ufficiale tempestiva rivolta alla cittadinanza. È dovere delle istituzioni - proseguono - informare con chiarezza e trasparenza, soprattutto quando si tratta di obblighi che ricadono direttamente sui cittadini. Per questo motivo, come consiglieri di minoranza, riteniamo opportuno avvisare la cittadinanza».

I consiglieri di minoranza fanno presente che «è comunque possibile procedere al pagamento dei verbali attraverso modalità alternative. In particolare, come indicato nell’avviso allegato ai verbali, è possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario utilizzando l’IBAN IT70I0306916206100000046017 intestato al Comune, avendo cura di indicare nella causale:

il numero del verbale

la data dell’infrazione

il numero di targa del veicolo

Si raccomanda inoltre di trasmettere copia della ricevuta di pagamento agli indirizzi indicati di posta elettronica della polizia municipale vigili@comune.cosenza.it ordinaria o all’indirizzo PEC poliziamunicipale@pec.comune.cosenza.it, oppure di consegnarla direttamente presso l’Ufficio Sanzioni, presso il comando di polizia municipale».

«Continueremo a vigilare affinché il disservizio venga risolto nel più breve tempo possibile e affinché l’Amministrazione fornisca ai cittadini tutte le informazioni necessarie, evitando ulteriori disagi e incertezze» concludono Francesco Caruso, Francesco Cito, Alfredo Dodaro, Giuseppe D’Ippolito, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Francesco Spadafora, Michelangelo Spataro e Antonio Ruffolo.