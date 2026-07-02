Superare il pregiudizio, andare oltre gli stereotipi, raccontare attraverso la voce dei protagonisti senza scendere nel pietismo o supereroismo. Ma la sfida più grande per il mondo della disabilità è mettere al centro la persona. Ed è quello che si è fatto e visto nell’edizione 2026 di “ExpoAid – io, Persona di valore” che si è svolta dal 25 al 27 giugno a Rimini. Kermesse internazionale dedicata alla disabilità e voluta dal Ministro della disabilità Alessandra Locatelli la quale è stata presente per tutti i tre giorni sia presso il Palacongressi che durante le serate sul lungomare di Rimini denominate

“Expo sotto le stelle” con spettacoli e iniziative vario genere

Un’intensa tre giorni di incontri, con tante associazioni, Enti del Terzo Settore, Istituzioni, Forze dell’Ordine e all’evento, non poteva mancare l’associazione calabrese Calcia l’Autismo presieduta da Luigi Lupo il quale ha intessuto intesi scambi di idee e di esperienze e, come ha voluto sottolineare: «L’inclusione si costruisce insieme». «Inoltre - ha proseguito Lupo - torniamo a casa ricchi di nuove relazioni, nuovi stimoli e con la conferma che il futuro dell’inclusione passa dall’ascolto delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di una rete capace di lavorare fattivamente insieme».