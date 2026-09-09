Golluscio, Turco, Graziadio, Commodaro, Alimena, Puzzo , Gigliotti e Frammartino: «I cittadini vengano messi al corrente dello stato di avanzamento del Piano di rientro»
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«In accordo con la richiesta avanzata pochi giorni fa dal nostro presidente del Consiglio, Giuseppe Mazzuca, riteniamo urgente la convocazione dell'assemblea dei sindaci dell'Asp di Cosenza». Lo affermano in una nota i capigruppo Golluscio, Turco, Graziadio, Commodaro, Alimena, Puzzo , Gigliotti e Frammartino che proseguono: «Considerato che il piano operativo del nuovo piano di Rientro prevede che entro il secondo semestre 2026 deve essere revisionato il sistema urgenza-emergenza e la rete ospedaliera calabrese, è necessario che gli amministratori locali e, quindi, i cittadini vengano messi al corrente dello stato di avanzamento del predetto piano che, dalle notizie informali, si trova ancora allo stato embrionale. Allo stesso tempo è necessario conoscere quali obiettivi siano stati raggiunti dal Pnrr sanità, scaduto lo scorso 30 giugno».
«Non è più procrastinabile, pertanto - concludono i capigruppo - la convocazione dell'organismo provinciale che, tra altro, ha le competenze per fare chiarezza sulle criticità che paiono non essere state non solo risolte ma neanche affrontate dalla Regione Calabria».