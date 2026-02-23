Sabato è stata inaugurata ufficialmente la segreteria regionale dei Democratici Progressisti Meridionalisti, nella sede di via Piave 56 (traversa di via Montesanto) a Cosenza, in un clima di grande partecipazione popolare e coinvolgimento civico che testimonia la voglia di impegno e di presenza sui territori. Nel corso della giornata sono state sottoscritte oltre 500 tessere, un risultato significativo che conferma la crescita del movimento e la fiducia di tanti cittadini in un progetto politico che mette al centro il Mezzogiorno, i diritti delle comunità e lo sviluppo equo dei territori.

«L’apertura della segreteria regionale rappresenta una scelta politica chiara - ha dichiarato il leader del movimento Francesco De Cicco - mentre in molti chiudono le sedi o le aprono soltanto in campagna elettorale, noi le apriamo per restare ogni giorno tra la gente, per ascoltare, costruire proposte e dare risposte concrete ai bisogni reali della Calabria».

La nuova sede nasce come presidio permanente di partecipazione democratica, uno spazio aperto a cittadini, amministratori, associazioni e forze sociali, con l’obiettivo di rafforzare un percorso politico fondato su ascolto, responsabilità e visione per il futuro del territorio. I Democratici Progressisti Meridionalisti continueranno nelle prossime settimane un programma di incontri e iniziative per consolidare la propria presenza sul territorio regionale e promuovere un confronto costante con le comunità locali. La segreteria regionale è aperta a Cosenza in via Piave 56 (traversa di via Montesanto) come luogo di riferimento stabile per tutti coloro che vogliono contribuire alla costruzione di un progetto politico serio, radicato e orientato al bene comune.