Convocato dal presidente Giuseppe Mazzuca, si riunirà martedì 10 febbraio, alle ore 15,30, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, il Consiglio comunale di Cosenza. Diversi i punti all’ordine del giorno. Al primo punto figura la cessazione dalla carica di consigliere comunale di Raffaele Fuorivia, a seguito di nomina ad assessore, con la conseguente surroga e convalida del primo dei non eletti. Secondo lo schema,

Seguirà poi la discussione sul servizio integrato del Decoro urbano e successivamente quella sulla dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto a iniziativa privata, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs n.36/2023, per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura siti nel territorio del comune di Cosenza.

Il civico consesso sarà chiamato, inoltre, ad approvare il Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Cosenza e le modifiche e integrazioni al Regolamento del Corpo della Polizia Municipale con relativo adeguamento e approvazione degli articoli. Ultimo punto all’ordine del giorno, l’approvazione dell’aggiornamento dei costi per il rilascio di copie di atti relativi ad incidenti stradali da parte del Comando della Polizia municipale. L'eventuale seconda convocazione del Consiglio comunale è fissata per mercoledì 11 febbraio, alle ore 16,30.